ترند الموجز| تفاصيل اجتماع السيسي مع ولي العهد..والشعب الفرنسي يريد رحيل الرئيس..وموعد قمة ليفربول وسان جيرمان.. و"PUBG" فيها سم قاتل..وتخفيضات كازيون ماركت

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، قطر ورسالة عاجلة للملك سلمان.. تفاصيل اجتماع السيسي مع ولي العهد.. وموقف مؤثر لموكب الأمير في التحرير، و"نحن جائعون.. هذا كل شيء".. متظاهرو فرنسا يطالبون برحيل ماكرون.. والرئيس الفرنسي: "لا يمكنني سماع هذا الضجيج"، وموعد قمة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات، وبالتفاصيل.. لعبة "PUBG" القاتلة.. مدرسة الإسكندرية ليست الضحية الأولى، وفرصة ذهبية من "كازيون ماركت".. لأول مرة تخفيضات هائلة بجميع الفروع.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

قطر ورسالة عاجلة للملك سلمان.. تفاصيل اجتماع السيسي مع ولي العهد.. وموقف مؤثر لموكب الأمير في التحرير

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الثلاثاء، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في قصر الاتحادية بحضور وفدي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه فور وصول ولي العهد إلى قصر الاتحادية، صافح الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما صافح الرئيس المصري الوزراء أعضاء الوفد الرسمي للأمير بن سلمان.

تفاصيل اجتماع السيسي مع ولي العهد

وعقد ولي العهد والسيسي اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين، وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها قالت قناة العربية السعودية أن لقاء ولي العهد والسيسي تطرق لمناقشة تجديد قرار التمسك بشروط مصالحة قطر دون تنازل، وكيفية مواجهة التدخل الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى بحث أزمة الملف اليمني والقضية الفلسطينية، وآخر تطورات الأزمة السورية.

وأضافت القناة أن السيسي بعث برسالة إلى الملك سلمان تجدد التزام مصر بأمن الخليج.

ووصل الأمير بن سلمان، إلى القاهرة، مساء الإثنين، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة قضايا اقتصادية وسياسية مشتركة بين البلدين.

وحرص الرئيس السيسي على استقبال ولي العهد، بمطار القاهرة، الذي وصل على رأس وفد رسمي يضم عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوفد السعودي ضم إلى جانب ولي العهد كلًا من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية، الأستاذ عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن زيارة ولي العهد تهدف لعقد قمة مصرية سعودية، لتناول عدد من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا، وبحث التعاون والملفات الاقتصادية المشتركة بين القاهرة والرياض.

موقف مؤثر لموكب الأمير في التحرير

وفي سياق متصل، احتشد عدد من المواطنين ميدان التحرير، صباح الثلاثاء، تزامنا مع مرور موكب ولي العهد، ملوحين بأعلام المملكة العربية السعودية ومصر.

وهتف المواطنون بهتافات تعبر عن مدى العلاقة الوطيدة بين الشعبين، المصري والسعودي، واعربوا عن سعادتهم بوجود بن سلمان في بلده الثاني مصر.

وردد المواطنون، لحظة مرور الموكب هتافات مثل: "مصر والسعودية إيد واحدة.. ويا سلمان قولو لأبوك كل المصريين بيحبوك".

وكانت السفارة السعودية بالقاهرة، قد دشنت هاشتاج "#ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر"، تزامنا مع زيارة سلمان لمصر، وتفاعل المغردون عبر الهاشتاج وعبروا عن حبهم لولي العهد، وسعادتهم بوصوله للبلاد.

وبعد انتهاء زيارته لمصر، غادر الأمير محمد بن سلمان مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، وكان في وداعه الرئيس السيسي. (رابط الخبر)

"نحن جائعون.. هذا كل شيء".. متظاهرو فرنسا يطالبون برحيل ماكرون.. والرئيس الفرنسي: "لا يمكنني سماع هذا الضجيج"

على مدى أكثر من أسبوع تردّد في وسائل الإعلام العالمية مُصطلح "حركة السُترات الصفراء"، مُقترنًا بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي جابت أنحاء العاصمة الفرنسية، باريس، تنديدًا بغلاء المعيشة ورفع الحكومة الضرائب على مُشتقات البترول.

وأكدت صحيفة "الجارديان" أن الحركة ليست تابعة لمؤسسة حكومية، وليس لديها قائد مُحدّد أو توجّه سياسي مُعين. ولكنها تظاهرات نظّمها عدد من المواطنين العاديين من أصحاب الطبقة المتوسطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا فيسبوك، قبل حوالي 10 أيام.

بدأت الحركة ببيان في شهر مايو الماضي، ثم انتشرت على شبكة الإنترنت بتدشين عدة صفحات على فيسبوك وموقع إلكتروني خاص بالتظاهر الاحتجاجي. وكتبت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك، التي تحمل اسم "Blocage 17 Novembre 2018 page" وتضم ما يقرب من 25 ألف مُتابع، توضيحًا بالفرنسية مُفاده: "نُشير إلى أننا لسنا جزءًا من أي منظمة (أو حزب سياسي). هذه الاحتجاجات شعبية من الألف إلى الياء".

فمن هم؟

وُصف محتجو حركة "السترات الصفراء" بأنهم "بلطجية" و"فوضويون" و"عنصريون" و"متطرفون". فما هي خلفية وحقيقة هؤلاء المتظاهرين؟ وهل من العدل وصف كل المتظاهرين بهذه الصفات اعتمادا على الاضطرابات وعمليات التخريب التي تسببت بها الاحتجاجات وقد تكون خلفها مجموعة صغيرة فقط من المتظاهرين؟

على الرغم من أن الحركة غير تابعة لمؤسسة حكومية أو سياسية محددة، إلا أنها حظيت بدعم أحزاب من اليمين المتطرف واليسار. وبالرغم من وجود بعض الأشخاص السيئين بين صفوفها كمعظم حركات الاحتجاج في العالم، إلا أن من الخطأ تعميم الألقاب التي أطلقها بعض النقاد على كافة المتظاهرين، سواءً كانوا من السائقين أو المزارعين أو طلاب الجامعات، الذين ارتدوا السترات الصفراء وخرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم. كما اعتبر الكثيرون أن ما حدث في الاحتجاجات ليس غريباً عن ثقافة الاحتجاج الفرنسية، التي طالما كانت على هذا الشكل من الفوضى والتخريب، طبقاً لما يكتب الموقع الفرنسي.

وقد نشر هاميش ماكدونالد، أحد الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء" على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "من بين الأعداد الكبيرة التي وقفت متضامنا إلى جانبها لمدة سبع ساعات لإغلاق طريق مؤد إلى بلدة في جنوب فرنسا، لا يمكنني وصف أي شخص بأنه متطرف يساري أو يميني أو "بلطجي". مجرد أشخاص عاديين يشعرون بخيبة أمل كبيرة من ماكرون".

وفي غضون ساعات من بدء الحركة انتشر المتظاهرون في شارع الشانزليزيه يوم السبت الماضي، يرتدون السترات الصفراء، لقد كان ذلك في الأسبوع الثاني من بدء الاحتجاجات غير المنتظمة في بادئ الأمر والتي نشأت للاعتراض على زيادة ضريبة الغاز. ثم تطورت إلى صيحات مطالبة بـ"استقالة ماكرون" و"الإطاحة بماكرون!" بعد محاولات الشرطة لتفريق الجموع بواسطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإجبار المتظاهرين على الابتعاد عن قصر الإليزيه.

حركات الاحتجاجات الفرنسية تأتي وتذهب، لكن هذه الحركة المنظمة على الإنترنت مختلفة. إن هذه الحركة التي يقودها المواطنون على نطاق واسع، تنتشر بسرعة من فرنسا الريفية المنسية إلى قلب باريس، وهي من بين أخطر التحديات التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الداعم لرجال الأعمال.

"لقد سئمنا.. يبدو لنا أن الحكومة تعمل فقط على الحفاظ على امتيازاتها الخاصة"، قال ماتيو ستيرينا، واحد من آلاف الأشخاص الذين ساروا في الشانزليزيه. وقال إنه أُجبر على قيادة مئات الأميال كل أسبوع للعمل ولم يعد قادرا على دفع فواتير الغاز. فبالنسبة للمتظاهرين، كان الأمر مرتبطا بتغطية نفقاتهم اليومية.

قال السيد "ستيرينا": "لماذا علينا تمويل مشاريعهم؟"، مشيراً إلى خطة الحكومة للتقليل من السيارات في الشوارع الفرنسية باستخدام ضرائب الغاز. وقال الكثيرون في الحشد إنهم لا يحتقرون الأهداف البيئية للحكومة، لكن بقاءهم على قيد الحياة أكثر أهمية. ومثل الكثيرين من المشاركين في الاحتجاج، قال السيد ستيرينا، وهو أب لثلاثة أطفال، إنه واجه مشكلة في دفع فواتيره. "الأزمة المادية لم تعد تبدأ مع نهاية الشهر بل في منتصفه، نحن لم نعد نخرج أو نذهب إلى السينما!"

وأضاف جوليان فيجويرارد، 31 سنة، الذي يعمل في مصنع للبسكويت في تولوز: "نهاية الشهر؟! ها! إن الدين يبدأ في اليوم الخامس عشر بالنسبة لي". فلديه سبعة أطفال ، ويكسب 1500 يورو في الشهر، أي حوالي 1700 دولار، وهو "يرفض الخضوع للضريبة على كل شيء". المشكلة هي أن "الرواتب منخفضة، ولدي أطفال لأطعمهم. نحن لسنا فقط بلهاء. إنهم يعاملوننا مثل الماشية. لا يمكننا قبول ذلك".

"لا أملك الوسائل للعيش أو الموت"، كانت هذه ترجمة إحدى اللافتات حملتها جنيفر هورو، التي تعمل كبائعة على الإنترنت في ضواحي باريس بعقد مؤقت سرعان ما ينتهي. في الوقت الحالي، تحصل على 1600 يورو في الشهر وتدفع 550 يورو في الإيجار. قالت: "لا أعرف ماذا سأفعل".

وقالت دومينيك رينييه، أستاذة جامعية، في إشارة إلى المتظاهرين: "هذه هي بداية أزمة النظام السياسي الفرنسي. إنه أمر رائع حقًا. هذا هو الحدث الأكثر إثارة للإعجاب منذ أن وصل ماكرون إلى السلطة".

وأوضح السيد ريني ، العالم السياسي: "لم تفهم الأحزاب الحكومية أن سياساتها الضريبية ستنتهي بإنتاج هذا العنف، هذه حركة تعتقد أن الأحزاب السياسية غير قادرة على إنتاج حل. وهو جزء من كيميائية الشعوب"، مشيرا إلى أن العبء الضريبي قد نما بنحو 25 مليار يورو سنويا بين عامي 2002 و 2017.

وأكد جان إيف كاموس ، وهو عالم سياسي يرأس مرصد الراديكالية السياسية أن "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها الاحتجاجات التي تأتي من الشبكات الاجتماعية ، وليس بقيادة الأحزاب السياسية أو النقابات". وأضاف: "هذه بالفعل حركة من نوع الشعبوي، وهو احتجاج قوي للغاية ضد النخبة الفرنسية، إنه احتجاج على السياسة الضريبية التي تعتبر مصادرة. وكان هناك انخفاض لا يمكن إنكاره في القوة الشرائية ليس فقط للعمال ، بل للطبقة الوسطى".

لماذا سُميت بـ"السترات الصفراء"؟

سُميت الحركة الشعبية المناهضة لغلاء المعيشة في فرنسا بـ"السترات الصفراء" لأن المتظاهرين يرتدون سُترات صفراء عاكِسة للضوء (نيون)، واستوحى المتظاهرون اسم الحركة المُماثل لزيهم من قانون فرنسي دخل حيّز التنفيذ في 2008، يوصي جميع قائدي السيارات حمل سترات صفراء مُميّزة وارتدائها عند الخروج على الطريق في حالات الطوارئ.

وتتمتع الحركة غير السياسية بدعم على نطاق واسع، الأمر الذي أظهرته نتيجة استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "إيلاب" الفرنسي، التي أشارت إلى أن حوالي ثلثي المشاركين دعموا "السُترات الصفراء"، بينما أبدى 70 في المئة من المشاركين رغبتهم في تراجع الحكومة عن قرار الرفع الأخير لأسعار الوقود.

وقال فنسنت ثيبولت، من معهد إيلاب، إن 50 في المائة من المشاركين في المسح الذين صوتوا لماكرون، يدعمون الاحتجاجات. وأضاف أن "التطلعات والاستياء حيال القدرة الإنفاقية تنتشر على نطاق واسع، وهو ما لا يقتصر على المناطق الريفية والطبقات الدنيا في فرنسا فقط".

كما حظيت الحركة بدعم أحزاب من اليمين مثل الجمهوريين واليمين المتطرف مثل "التجمع الوطني"، إلى جانب حزب "فرنسا الأبية" اليساري، بقيادة النائب جان لوك ميلانشون، الذي أعلن دعمه للحركة، وفق فرانس برس. أما زعيم حركة "الجيل سين" اليسارية، بونوا هامون، فأعلن دعمه مطالب المعتصمين، لكنه رفض الدعوة للانضمام إليهم في الشوارع، معتبرًا أن حركته اليسارية "لا تشارك بتحركات يستغلها اليمين المتطرف لمصلحته الخاصة"، بحسب قوله.

وأغلق متظاهرو "السُترات الصفراء" الطرق السريعة والمطارات والمحطّات وعدد من المواقع الأخرى في جميع أنحاء البلاد، بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة، الأمر الذي عرقل الوصول إلى مُستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

والسبت الماضي، قُدّر عدد المتظاهرين بنحو 300 ألف متظاهر، لينخفض اليوم الاثنين إلى 27 ألفًا، وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير.

واصطدم آلاف المتظاهرين في الشانزليزيه، السبت الماضي، بحواجز معدنية ومتاريس نصبتها الشرطة، لمنعهم من السير باتجاه مواقع حساسة، مثل المقر الرسمي لإقامة الرئيس إيمانويل ماكرون. ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

وفي شارع دو فريدلوند، أطلقت الشرطة كرُات مطاطية للسيطرة على المتظاهرين. وردّد بعض المحتجين النشيد الوطني شعارات تطالب رئيس الحكومة بالاستقالة، بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها "الموت للضرائب"، و"ماكرون ارحل" و"ماكرون لص".

كما تحوّلت منطقة الشانزلزيه إلى ساحة مواجهات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة الذين حاولوا بدورهم فضّ التظاهرات باستخدام الغاز المسيّل للدموع ومدافع المياه، وفق فرانس برس.

كيف تعاملت الحكومة؟

اكتفت الحكومة الفرنسية في البداية بالصمت، وبعدها خرج رئيس الوزراء، إدوار فيليب، يُعلن عدم تراجع حكومته عن دعم خطط زيادة الضرائب على الوقود. وقال لتلفزيون فرنسا 2: إن "المسار الذي رسمناه هو الصحيح وسنلتزم به".

وفي محاولة للتخفيف من حِدة الغضب الشعبي، أطلقت الحكومة حملة لإقناع الناس بأن الرسوم على الوقود ستُرفع للضرورة البيئية؛ فأعلن فيليب عن تدابير إضافية للتخفيف عن ارتفاع أسعار المحروقات، بما في ذلك تأمين مساعدة كبيرة لتأمين سيارات سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة لأعداد كبيرة من الأسر.

ودافع الرئيس الفرنسي عن قرار زيادى أسعار الوقود يوم الثلاثاء الماضي، كما أشار إلى وجود ضرورة لفرض مزيد من الضرائب على الوقود الأحفوري لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

وعنّف ماكرون متظاهري "السترات الصفراء"، مُغرّدًا عبر تويتر: "عار على الذين هاجموا قوات الأمن، وعار على أولئك الذين كانوا يمارسون العنف ضد المواطنين الآخرين والصحفيين".

وفي حين أبدى ماكرون تفهّمه لغضب المحتجين، وجّه الشكر لقوات الشرطة على "شجاعتها وكفاءتها المهنية" في التعامل مع المتظاهرين. وقال في تغريدة عبر تويتر: "العار على من هاجموهم... لا مجال لهذا العنف في الجمهورية".

وقال وزير الشؤون البرلمانية الفرنسي مارك فيسنو، الجمعة الماضي، إن المتظاهرين الغاضبين وجهوا تهديدات للنواب البرلمانيين، قبل الاحتجاجات في باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب عليها.

فيما طالب وزير الداخلية الفرنسي من يقفون وراء الاحتجاجات يجب أن "يتحملوا المسؤولية" ويعلنوا الأحداث للشرطة قبل تنظيمها، بموجب القانون الفرنسي

لم يلتق أي مسؤول رفيع المستوى بأي من المتحدثين باسمهم المعينين للحركة الذين كانوا يظهرون على التلفزيون الفرنسي طوال الأسبوع. كانت هناك بعض الوعود ولكن تم رفضها من قبل المحتجين باعتبارها غير ذات صلة بنضالهم اليومي، ولم يشر ماكرون في خطاب ألقاه أمام الآلاف من رؤساء البلديات في الأسبوع الماضي إلى احتجاجات السترات الصفراء مباشرة، لكنه تحدث بدلاً من ذلك عن تجريداته المعتادة المنمقة. وقال الرئيس: "التحدي الذي يواجهنا هو ابتكار قواعد جديدة".

وأضاف السيد ماكرون: "هناك أزمة أخلاقية في المجتمع. الخطر في الديماجوجية المحيطة. أنا أسمع الغضب. لكنني لا أريد سماعه بطريقة ديماجوجية". ولكن حتى بعض مؤيدي الرئيس في البرلمان أعربوا عن قلقهم من أن غضب المحتجين لم يلتفت إليه أحد. وقالوا إن حركتهم السياسية المتمردة قد ولدت جزئيا من هذا الغضب.

وردت جيسيكا مونيير (28 عاما) التي تعمل في مصنع للساعات في جبال الألب الفرنسية: "نحن جائعون وقد سئمنا، أنا أكسب 970 يورو في الشهر، وعندما أدفع فواتيري، لا يتبقى ما يكفي من المال للطعام. نحن جائعون فقط، هذا كل شيء".(رابط الخبر)

موعد قمة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

يحل ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاشرة مساء الأربعاء، على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار منافسات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، في المجموعة الثالثة بجانب باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.

وفاز ليفربول في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان، في إنجلترا، بثلاثة أهداف لهدفين، مما يدفع الفريق الفرنسي للثأر من الريدز.

وتعتبر المجموعة الثالثة أكثر المجموعات إثارة وكل الاحتمالات واردة فيها، إذا أمام الفرق الأربعة فرص للتأهل.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 6 نقاطٍ، وهو نفس رصيد الريدز المتواجدين بالمركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، أما المركز الثالث فيحتله الفريق الفرنسي برصيد 5 نقاط، ويتذيل المجموعة النجم الأحمر بـ4 نقاط.

ويدخل الليفر اللقاء متأثرا بخسارته المفاجئة من النجم الأحمر، على ملعب الأخير، في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

ويسعى الريدز للفوز على باريس سان جيرمان، لضمان التأهل لدور الـ16 مبكراً قبل مباراة الجولة الأخيرة ضد نابولي، وإلا سيدخل محمد صلاح وزملاؤه في حساباتٍ معقدةٍ قد تُطيح بهم من البطولة.

على الجانب الآخر لا بديل أمام الفريق الفرنسي، المتسلح بجمهوره، سوى الفوز للتمسك بأمله في التأهل للمرحلة التالية.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح هدفين حتى الآن.

غيابات وتشكيل الليفر

ويعاني ليفربول من إصابة كل من تشامبرلين، وآدم لالانا، وجوميز.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم- جوردان هندرسون

ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

على الجانب الأخر، يعاني باريس سان جيرمان من إصابات عديدة منها نيمار وكيليان مبابي وستانلي نسوكي وخيسي رودريجيز وكولين داجبا.

التشكيل المتوقع لباريس

جيانلويجي بوفون

بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - تياجو سيلفا - داني ألفيس

أدريان رابيو - خوان بيرنات

موسى ديباي - إدينسون كافاني - آنخيل دي ماريا

إيريك ماكسيم تشوبو-موتينج

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على قناة "beIN SPORT 1 HD" الرياضية المشفرة، بتعليق: عصام الشوالي.(رابط الخبر)

بالتفاصيل.. لعبة "PUBG" القاتلة.. مدرسة الإسكندرية ليست الضحية الأولى

بدأت أزمة لعبة (PUBG) ببلاغ لقسم أول المنتزة بالإسكندرية، بالعثور على جثة المواطنة "هانم م. ع." (59 سنة - مدرسة) بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، لتسفر المعاينة عن جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها، وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة، وعثر على حقيبة مدرسية بداخلها سكين كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك، وورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، وبعض الأدوات المدرسية، وحذاء رياضي وجاكت رجالي.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "سيف الدين" (16 سنة - طالب بالصف الأول الثانوي) مُقيم دائرة القسم، أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر ممارسته لإحدى الألعاب الإلكترونية، تعمل على أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، والتي تستند إلى وقائع أحد مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب.

وتبين أن تلك اللعبة ولدت لديه فكرة القتل، فقام بإحضار 2 سكين من منزله، وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعيا لتلقي درس خصوصي لديها، ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها وفر هاربا تاركا حقيبته وحذاءه والجاكت الخاص به.

وأضاف تخلصه من السكين المستخدم في ارتكاب الحادث بأحد الشوارع بخط سير هروبه، وعدم تمكنه من الإرشاد عنه، وأنه ارتكب الحادث تزامنا مع عيد ميلاده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

وعلى ضوء الحادث أهابت وزارة الداخلية بالأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم لشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حرصا عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ما تتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب، والتأثير السلبي على سلوك النشء لدفعهم إلى ارتكاب الجرائم أو الانتحار.

فما هي هذه اللعبة؟ وما أوجه خطورتها؟

بلاير أنونز باتل جراوندز المعروفة باسم بوبجي (PUBG) أو ساحات معارك اللاعبين المجهولين، وهي لعبة لقيت إقبالا كثيفا من اللاعبين على الإنترنت، صدرت بتاريخ 23 مارس 2017، وصدرت نسختان في أوائل سنة 2018 من تطوير شركة تينسنت، والتي أصدرت بالتعاون مع شركة "بلوهول" هذه اللعبة على الهواتف المحمولة، وتعمل بنفس المحرك الذي تعمل به النسخة الأصلية. وتحتوي على تحديثات باللغة العربية.

يتم اللعب بأسلوب التصويب من منظور الشخص الأول أو الثالث، ويصل عدد اللاعبين إلى 100 لاعب، كل منهم يهدف لأن يكون الناجي الأخير. يمكن للاعبين الاختيار بين الخوادم التي يكون فيها اللاعب وحده وليس ضمن فريق معين، أو الخوادم التي تسمح للمشاركة بشخصين في الفريق أو أربعة. في كل الحالات، آخر شخص أو فريق باق على قيد الحياة يفوز بالمباراة.

مصمم اللعبة بريندان غرين كان قد أنشأ سابقا (ARMA 2 mod DayZ: Battle Royale)، وهي مستوحاة من فيلم Battle Royale الصادر عام 2000.ولعبة (DayZ: Battle Royale)، حوالي عام 2013، ولد في أيرلندا وعاش في البرازيل لبضع سنوات، وعمل مصورًا ومصمم جرافيك ومصمم ويب.

طلاق وقتلى بالعراق

بعد انتشار اللعبة، تحدثت تقارير صحفية حول تأثير ألعاب الموبايل، وأبرزها لعبة "PUBG" التي وصلت ببعض الأزواج إلى إحدى محاكم بغداد طلبًا للطلاق بسبب اللعبة، ونقلت قناة السومرية في 29 أكتوبر 2018 عن مسؤول أمني أنّ "خلافا حدث بين صديقين من كركوك، كانا يلعبان البوبجي بحجة أن صديقه لم يسعفه في اللعبة، ما أدّى إلى مقتله على الفور، وأصيب مدني كان يقف على باب بيته يشاهد الشجار الحاصل"، وفي 2018/11/23 قُتل شاب في سوران أثناء محاولته تقليد لعبة البوبجي مع صديقه، ولم يكن يدري أنّ سلاحه محشو بالذخيرة.

فتوى تحريم

وفي 17 نوفمبر 2018 أعلنَ اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان عن فتوى تُحرّم استعمال لعبة البوبجي لأنها تسبب الإدمان، ولكن خالفهم أئمة آخرون.

واليوم صرح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأن ممارسة لعبة بوبج "pubg"، حرام شرعا، لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقال في موضع آخر: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

وأضاف كريمة في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة الفقهية تقول: "ما أدى إلى الحرام فهو حرام"، وهذه اللعبة تسبب عدوانيات وينتج عنها إيذاء إما بالقتل أو بالجرح، ولذلك تعد من المحرمات الشرعية.

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أنه يحرم ممارسة اللعبة واقتناءها واستيرادها وكل ما من شأنه الحصول عليها.(رابط الخبر)

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