رايتس ووتش لمحمد بن سلمان: القضاء قد يحقق بجرائمك خلال زيارة الأرجنتين

أكدت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" مخاطبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن" القضاء قد يحقق في جرائمك المحتملة خلال زيارتك للأرجنتين". ومن المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي ​الأرجنتين​ للمشاركة في قمة دول العشرين، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اللقاء في ​الأرجنتين علىى هامش القمة​"، مشيراً إلى أن "الرئيس أردوغان رد على ولي العهد بالقول سنرى".

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