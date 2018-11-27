حكومة قطر: نعمل مع المعنيين لتأكيد عقد قمة دول الخليج العربية

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة قطر "أنها لم تتلق بعد تأكيدا رسميا لعقد قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة في الرياض"، مشيراً إلى أن "الدوحة دائما منفتحة على الحوار لحل الأزمة"، لافتاً غلى "اننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية للحصول على تأكيد لعقد قمة دول الخليج العربية. ومع ذلك، يمكننا أن نؤكد أن دولة قطر تواصل الدعوة لحوار سلمي ومفتوح في محاولة لحل هذا النزاع المستمر وعندما نتلقى تأكيدا رسميا، سوف نعود إلى قضية مشاركة قطر".
وفي بيان له، شدد المكتب على أن "قطر رحبت دائما بالوساطة الكويتية في حل النزاع مع جيرانها وتثني على الجهود التي يبذلها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحل الأزمة الخليجية".
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