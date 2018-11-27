سعد بحث اقتراح تعديل قانون الايجارات مع وفد تجمع المحامين

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، وفداً من تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ ضم كلاً من رئيس التجمع ​أديب زخور​ وسمير الخوري. وقد شارك في اللقاء النائب ​محمد خواجة​، وجرى خلاله البحث في اقتراح مقدم من تجمع المحامين لإدخال عدد من التعديلات على قانون الايجارات الحالي. وقد وعد سعد وفد تجمع المحامين بدراسة التعديلات المقترحة.

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