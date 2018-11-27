مبعوثة صينية تحضر مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن "شن يويه يويه" المبعوثة الخاصة للرئيس الصيني، التي تشغل منصب نائبة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ستحضر مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي المقررة في الأول من ديسمبر بالعاصمة (مكسيكو سيتي).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانج، في تصريح، الثلاثاء، إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الحكومة المكسيكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانج، في تصريح، الثلاثاء، إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الحكومة المكسيكية.
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