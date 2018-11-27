انتشال 11 جثة من أكبر مقبرة جماعية بـ "الرقة " شمالى سوريا

وصرح فريق "الاستجابة الأولية " التابع لمجلس الرقة المدني، لقناة "سكاي نيوز"الإخبارية ، بأنه تمكن من انتشال 11 جثة من مقبرة "البانوراما"، الواقعة جنوبي المدنية، التي أعلن عن تحريرها من قبضة "داعش " في أكتوبرالعام الماضي " 2017 ".
وتعتبر المقبرة الجماعية في منطقة "البانوراما" ، الأكبر في المدينة، حيث قدرت الفرق الطبية، وجود أكثر من ألف وخمسمائة جثة دفت فيها خلال سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.
وكانت عمليات استخراج رفات الموتى من المقبرة قد بدأت مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن تلقى الفريق بلاغا بشأنها في أغسطس الماضي.
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