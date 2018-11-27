شرطة أبوظبي تؤهل عناصرها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الحوادث

نفذت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، دورة تدريبية متخصصة لمنتسبيها بمجال حقوق الإنسان وإدارة الأخلاقيات الشرطية، وذلك بالتعاون مع الشرطة الفرنسية في أبوظبي.

ونقلت وكالة وام الإماراتية عن نائب مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، العقيد خلفان الكعبي، أن الدورة ركزت على تعريف المشاركين بأخلاقيات وحقوق الإنسان في العمل الشرطي، والقوانين الناظمة لذلك إلى جانب عدد من الموضوعات الأمنية وحضر حفل التخريج المقدم عبدالله النعيمي، من إدارة التدريب.

كما اختتمت دورة التحقيق في الحوادث وتحديد سبب ومكان اندلاع الحرائق، والتي عقدها عدد من الخبراء في الشرطة الوطنية الكورية، في إدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبو ظبي.

وأكد المقدم حسين الجنيبي، نائب مدير إدارة مسرح الجريمة، أن الدورات التخصصية وبرامج التدريب تهدف إلى تطوير قدرات العناصر البشرية وتنمية مهاراتهم الوظيفية؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم بالشكل الأمثل، وتعكس نجاح واستمرارية العمل في تطبيق الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، والتي تركز على تأهيل العاملين وفق أرقى المعايير والنظم في العلوم الأمنية والشرطية والقانونية.