شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة بالبرلمان: استزراع القطن قصير التيلة ضرورى لدعم صناعة النسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنه جارى التنسيق مع وزارة الزراعة لاستزراع القطن قصير التيلة لأهميته فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد.

وأضاف نصار، أن قطاع الملابس الجاهزة به فرص تنافسية وتصديرية كبرى، كما لفت الوزير إلى تهديد "المصانع تحت السلم" للصناعة، موضحا أن وزارته تتواصل مع وزارة البترول بشأن أسعار الغاز للمصانع حتى لا يكون معوق للصناعة عبر التكلفة العالية له وبالتالى يكبل الأيادى فى الصناعة ويخرج منتج غالى التكلفة وغير منافس.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن هناك مصانع توقفت بسبب ظروف وأحداث 2011، أو بسبب الظروف الاقتصادية جراء الإصلاحات الاقتصادية الفترة الماضية، كما أن هناك مصانع دراسات الجدوى الاقتصادى الخاصة بها لم تكن منضبطة، ومصانع كانت تعمل بشكل جيد وتعثرت بشكل أو بآخر، ويتم دراسة آليات مساعدة هذه المصانع ليس فقط بالتمويل وأيضا بالمشاركة من خلال الخبرات فى الوزارة، فهناك صندوق دعم المصانع المتعثرة الذى أنشأ قبل توليه الوزارة، وكان هناك إعلان لمن يريد التقدم من تلك المصانع ولكن لم يأتى بنتائج جيدة، ومحتمل يكون ذلك بسبب عدم وصول الإعلان للمصانع، وبالتالى سيم عمل إعلان آخر بكل الوسائل الحديثة، وستطلب الوزارة من الناس تتقدم وسيتم توزيع المصانع وفقا لطبيعة كل مشكلة، سواء مشاكل إدارة أو مالية أو ماكينات وغيرها.

وأكد وزير التجارة والصناعة دعم الحكومة لشباب المصنعين وتشجيعهم، ووجود مبادرة لتدريبهم من خلال مراكز التدريب والمناطق الصناعية، كما أكد توافقه مع النواب بأهمية ربط الإنتاج الصناعى بالإنتاج الزراعى، قائلا: "المنتج مطالب بمتابعة طلبات السوق".