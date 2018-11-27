شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان بعد رفض رفع الحصانه عن رئيس الزمالك: لا نحابى لأحد لكن اشتراطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يعمل فى شأن طلبات رفع الحصانه المقدمة إليه أحكام الدستور والقانون، قائلًا : " يوم ما يجى طلب خاص برئيس نادى الزمالك أو غيره من النواب مستوفى الشروط الشكلية والموضوعية فأن المجلس سيتصدى لها ويرفع الحصانة".

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانه عن رئيس نادى الزمالك، إن الإشكالية ليست فى كم أو عدد طلبات رفع الحصانه التى تقدم إلى المجلس لاسيما وأنه حتى الآن لم يصل طلبًا مستوفى للشروط الشكلية والموضعية، مضيفًا : طلب رفع الحصانة له شروط شكلية وموضوعية ولا علاقة لنا بمضمون الطلبات ولا الاشخاص التى تتقدم الطلبات عنها".

وأضاف عبد العال: " اللجنة التشريعية والدستورية المختصة قامت بنظر الطلب، وأوصت برفضه لعدم استيفاء الشروط، ثم يأتى البعض ويقول اشمعنى رئيس الزمالك الذى يقدم ضده أكثر من طلب لرفع الحصانة ولا يوافق المجلس عليه، وأقول أن هناك شروطًا محددة يجب استيفائها فى هذه الطلبات.. نحن لا نحابى أى عضو".

وفى سياق متصل، أكد رئيس البرلمان، على أن القاعدة الدستورية تقضى بأن العضو البرلمانى يتمتع بالحصانة البرلمانية فى أداء عمله ولا يتجاوزها لإحداث مشاكل أو غيرها باعتباره محصن، مشيرًا إلى أن الحصانه ليست ميزة للعضو أنما للعضوية لتمكنه من أداء عمله.