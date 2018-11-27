شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": مصر والسعودية يقودان سفينة العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب حزب حماة الوطن بزيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر لأنها تأتى فى توقيت حساس تمر به المنطقة وتتعاظم المؤامرة على دولها الكبيرة المستقرة وفى مقدمتها مصر والسعودية وتدشن مرحلة جديدة من القوة والمشاريع المشتركة والرؤية الموحدة بين القاهرة والرياض

وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الحالية لمصر، تعد السادسة منذ عام 2015 وهو مؤشر واضح على خصوصية وتميز العلاقات "المصرية - السعودية" التى تشهد تناميًا فى جميع مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية وتؤكد بكل عزيمة أن مصر والسعودية أكبر من أى مؤامرة وأن الوقفة أمام محور الشر لن يتم التهاون بها

وأوضح مساعد رئيس الحزب، أن مصر والسعودية هم من يقودون سفينة العالم الإسلامى ضد مخططات اقليمية وغربية لتقسيم المنطقة مشيرا إلى أن الزيارة ستتناول التنسيق الدائم بين البلدين والزعيمين فى الحرب على الإرهاب والتصدى للمخاطر التى تواجه القطبين العربيين الكبيرين بالإضافة إلى التنسيق التجارى والاقتصادى، لافتا إلى أن ولى العهد المجدد بفكر الشباب المستنير يقود المملكة لنهضة اقتصادية كبرى

وأضاف اللواء الغباشى، أن مصر تدعم موقف المملكة العربية السعودية وترفض أى محاولات تتعرض فيها للابتزاز أو التهديد بعدم الاستقرار، مؤكدا على الالتزام المصرى باعتبار أمن المملكة والخليج امتداد للأمن القومى المصرى لا يمكن المساس به بأى حال من الأحوال.

وأكد الغباشى، على أن موقف مصر والسعودية ثابت وفى اتجاه واحد منذ القديم وحتى إعلانهم المشترك رفض الإرهاب الذى يهدد المنطقة، والدخول فى التحالف العربى لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دول الشر فضلا عن التضامن مع مصر فى جميع قضاياها الإقليمية وهذه الزيارة رسالة للعالم بأن مصر لن تتخلى عن شقيقتها فى الأوقات الصعبة.