شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن طلب النائب العام بشان اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقام النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بعرض تقرير اللجنة التشريعية، الذى انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك المقدم من النائب العام، مؤكدا أن اللجنة انتهت إلى رفض الطلب، مضيفا أن دور اللجنة هو التحقق من عدم كيدية الدعوى بهدف منع العضو من أداء دوره.

وأضاف الشريف، أن اللجنة تبين لها أن بين رئيس نادى الزمالك ومقدم البلاغ ممدوح عباس قضايا متداولة وشكاوى مما يؤكد الكيدية.