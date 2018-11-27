شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بولاق لغادة والى: "انتى وزيرة صنايعية وكفاءة..تعاطفى معانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنها "وزيرة صنايعيةوكفاءة "

وقال الحسينى ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم منه ، عن تخصيص أرض تابعة لوزارة التضامن لإنشاء نادي رياضي واجتماعي وثقافي بحي بولاق الدكرور ، أن مقتنع بكفاءتك،وبحب الوزراء الصنايعية، وإحنا متعاطفين معاكى، وعايزك تتعاطفى معانا برضه، إحنا 3 مليون مواطن فى بولاق الدكرور معندناش نادى رياضى، تعاطفى معانا، انتى النهاردة وزيرة بكرة ممكن تبقى حاجة تانية، ورئيس الدولة ، مهتم بالمناطق الشعبية، فين وزارة التضامن من الكلام دا، أرض 17 فدان عليها 250 شخص ليه، والشباب مش لاقى مكان وبيقعد على القهاوى".

وعقبت وزيرة التضامن، قائلة: "أشكر النائب، وهو عارف إنى مهتمة بالرياضة، هذه الأرض باسم مؤسسة دور التنمية للبنين لغرض معين، الوزارات يخصص لها أراضى لأغراض معينة، لو غيرت التخصيص المحافظة تأخد منى الأرض، ومقدرش أغير الأرض لمجرد أحد النواب ، تقدم لى بطلب، لازم فحص وهناك اشتراطات، ودا مكان مركزى بيجمعوا فيه الأولاد، وهذه الأرض فيها نادى اجتماعى والـ250 شخص دول أعضاء النادى، وعملنا ملعب كرة لرعاية الأطفال بلا مأوى، برعاية صندوق تحيا مصر ".