"النواب" يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك

كتب: ولاء نعمة الله

رفض مجلس النواب في جلسته العامة، الآن، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية "أموال عامة".

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن طلب رفع الحصانة له شروط شكلية وموضوعية، ولا علاقة لنا بالأشخاص الذين يقدمون الطلبات، ولدينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تناقش الطلبات المقدمة برفع الحصانة وترفع تقريرها إلى البرلمان لمناقشته.