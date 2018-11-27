قطر ورسالة عاجلة للملك سلمان.. تفاصيل اجتماع السيسي مع ولي العهد.. وموقف مؤثر لموكب الأمير في التحرير (صور)

كتب: ضياء السقا

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الثلاثاء، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في قصر الاتحادية بحضور وفدي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه فور وصول ولي العهد إلى قصر الاتحادية، صافح الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما صافح الرئيس المصري الوزراء أعضاء الوفد الرسمي للأمير بن سلمان.

تفاصيل اجتماع السيسي مع ولي العهد

وعقد ولي العهد والسيسي اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين، وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها قالت قناة العربية السعودية أن لقاء ولي العهد والسيسي تطرق لمناقشة تجديد قرار التمسك بشروط مصالحة قطر دون تنازل، وكيفية مواجهة التدخل الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى بحث أزمة الملف اليمني والقضية الفلسطينية، وآخر تطورات الأزمة السورية.

وأضافت القناة أن السيسي بعث برسالة إلى الملك سلمان تجدد التزام مصر بأمن الخليج.

ووصل الأمير بن سلمان، إلى القاهرة، مساء الإثنين، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة قضايا اقتصادية وسياسية مشتركة بين البلدين.

وحرص الرئيس السيسي على استقبال ولي العهد، بمطار القاهرة، الذي وصل على رأس وفد رسمي يضم عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوفد السعودي ضم إلى جانب ولي العهد كلًا من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية، الأستاذ عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن زيارة ولي العهد تهدف لعقد قمة مصرية سعودية، لتناول عدد من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا، وبحث التعاون والملفات الاقتصادية المشتركة بين القاهرة والرياض.

موقف مؤثر لموكب الأمير في التحرير

وفي سياق متصل، احتشد عدد من المواطنين ميدان التحرير، صباح الثلاثاء، تزامنا مع مرور موكب ولي العهد، ملوحين بأعلام المملكة العربية السعودية ومصر.

وهتف المواطنون بهتافات تعبر عن مدى العلاقة الوطيدة بين الشعبين، المصري والسعودي، واعربوا عن سعادتهم بوجود بن سلمان في بلده الثاني مصر.

وردد المواطنون، لحظة مرور الموكب هتافات مثل: "مصر والسعودية إيد واحدة.. ويا سلمان قولو لأبوك كل المصريين بيحبوك".

وكانت السفارة السعودية بالقاهرة، قد دشنت هاشتاج "#ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر"، تزامنا مع زيارة سلمان لمصر، وتفاعل المغردون عبر الهاشتاج وعبروا عن حبهم لولي العهد، وسعادتهم بوصوله للبلاد.

وبعد انتهاء زيارته لمصر، غادر الأمير محمد بن سلمان مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، وكان في وداعه الرئيس السيسي.