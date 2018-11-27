المقاطعة العربية لقطر.. هل تستمر رغم الضغط الدولي والأمريكي؟

كتبت: سارة سرحان

كانت مصر جزءا أساسيا من المقاطعة ضد قطر منذ يونيو 2017، لأسباب أهمها أن قطر تدعم الإرهاب وتتدخل في شؤون الدول المجاورة. الدول الأربع التي تطالب بمكافحة الإرهاب قدمت قائمة من 13 مطلبا يجب على قطر قبولها من أجل المصالحة. ومع ذلك، رفضت الإدارة القطرية المطالب، ولا تزال المقاطعة سارية.

ولكن في 15 نوفمبر الماضي قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن قطر من بين الدول التي تعامل العمال المصريين بشكل أفضل، وأن العلاقات بين القطريين والمصريين كبيرة.

ولم يكن سعفان أول مسؤول مصري يدلي بمثل هذه التصريحات. فقد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخامس من نوفمبر خلال منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ إن مصر تسعى دائما لحماية استقرار دول الخليج، بما في ذلك قطر.

وفي وقتها أثارت مثل هذه التصريحات تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات المصرية على استعداد للتصالح مع قطر وإنهاء مشاركة القاهرة في مقاطعة ضد الدوحة من قبل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

كما أكدت وزارتا الخارجية المصرية والبحرينية من جديد التزامهما بمقاطعة قطر. في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البحريني محمد بن مبارك آل خليفة، أعلن فيه شكري أن قطر تطيل المقاطعة بتجنب المطالب العشرة، وأن مصر تصر على هذه المطالب..



ومن بين هذه المطالب الامتناع عن دعم الإرهاب وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية الدولية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، والتي تعتبرها بلدان المقاطعة أداة لقطر لعرقلة شؤون جيرانها ونشر شائعات ضارة.

وذلك رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أشهر إلى إنهاء الأزمة مع قطر. عندما انتهت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مؤخراً إلى أن الصحافي السعودي ومراسل واشنطن بوست جمال خاشقجي قد اغتيل في 2 أكتوبر في إسطنبول بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتوقع العديد من المراقبين أن تستخدم الولايات المتحدة قضية خاشقجي للضغط على السعودية للتصالح مع قطر.

وعلى الرغم من ترامب يرفض اتهام الأمير محمد، فإن الولايات المتحدة وتركيا ينضمان بالفعل إلى دول أخرى في دعوة المملكة العربية السعودية للخروج من المقاطعة ضد قطر.

وقال رخا حسن ، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، لصحيفة المونيتور: "حتى إذا تصالحت المملكة العربية السعودية مع قطر، فلن تحذو مصر بالضرورة حذوها". مشيرا إلى أن مصر مستقلة في قراراتها وأن أسبابها قد تختلف عن أسباب السعوديين. بينما المملكة السعودية تلقي باللوم على قطر في التدخل في شؤونها من خلال قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية.

لذلك ، خلص حسن إلى القول: "إذا تصالحت المملكة العربية السعودية مع قطر بعد أن حصلت على ضمانات بأن قطر لن تتدخل في شؤونها ، فإن مصر ليست مجبرة على إجراء تعديلات مع الدوحة في غياب ضمانات لوقف دعم الإرهاب". إلى جانب ذلك ، قد تكون الإمارات والبحرين إلى جانب مصر لمواصلة المقاطعة".

وأضاف أحمد القويسني، نائب وزير الخارجية السابق في مصر للشؤون العربية، في حديثه لموقع "المونيتور"، أنه لا يوجد تناقض بين حديث السيسي حول إبقاء قطر مستقرة وإجراءات القاهرة ضدها. فالمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لا تحاصر قطر أو معاقبة لإلحاق الضرر بها، ولكن للضغط عليها. يريدون من قطر تصحيح تصرفاتها بإنهاء دعمها للإرهاب ودعمها لإيران والمتمردين الحوثيين في اليمن، والانسحاب من التدخل في الدول العربية.

وأوضح أنه عندما تعود قطر إلى هذا المسار، فإنها ستضمن الاستقرار الذي تحدث عنه السيسي.

أما أيمن سمير، صحفي وباحث في الشؤون العربية والعلاقات الدولية في جريدة الأهرام ، فقال لموقع "المونيتور": "إن قطر تعرقل عملية المصالحة، بل طالبت في أغسطس 2017 البلدان المقاطعة بأن تعتذر. وأشار إلى أنه حتى لو وافقت هذه الدول على إسقاط المطالب الـ 13، فإنها لن تعتذر لقطر، وستكون سطحية لرفع الضغط عن الدول الأخرى. ومع ذلك ، فإن العلاقات لن تعود إلى طبيعتها ما لم تتم تلبية المطالب الثلاثة عشر".

وعلى جانب آخر، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر أمس الاثنين في إطار جولة رسمية في المنطقة العربية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع أكد الجانبان مجددًا موقفهما من شروط المصالحة في قطر، ومن بينها:

1- قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فورا.

2- وقف بث قناة الجزيرة فورا.

3- وقف التدخل فى الشؤون المصرية والخليجية الداخلية.

4- الاعتذار الرسمى لدول الخليج عن إساءات "الجزيرة" .

5- طرد جميع أعضاء حركة حماس.

6- تجميد الحسابات البنكية لقيادات حماس.

7- تعهد الدوحة بعدم ممارسة أى دور سياسى يتنافى مع سياسات دول الخليج المتوحدة.

8- تلتزم الدوحة بميثاق العهد الذى تم توقيعه عام 2014.

9- طرد العناصر الإخوانية والعناصر المناوئة لدول الخليج.

10- وقف دعم التنظيمات الإرهابية.