مصادر النشرة: بري تمنى على باسيل مواصلة مبادرته الحكومية

أفادت مصادر "النشرة" أن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ تمنى على وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، خلال لقائهما اليوم، مواصلة مبادرته، مؤكداً أنه على استعداد للمساعدة حتى تتشكل ​الحكومة​ بالاتفاق بين مكوناتها على أن تكون منتجة ومتوازنه. وأكدت مصادر المجتمعين الاتفاق على ضرورة الإسراع، من دون احداث أي خلل في ​تشكيل الحكومة​، لكي تعمل من دون "زغل" و"نكد" بل بتوافق، وأن هذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة لا رفض بالمطلق لحق أي فريق بالمشاركة، اذا كان مستحقاً، ولا فرض لأي أمر خلافاً لارادة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​.