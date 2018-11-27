النشرة: الطيران الاسرائيلي يخرق الاجواء اللبنانية وصولا الى البقاع

اشار مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، الى ان ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق الاجواء اللبنانية جنوبا فوق ​مزارع شبعا​، ونفذ طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى وبلدات منطقتي حاصبيا و​العرقوب​، ووصل في تحليقه حتى سماء البقاعين الشرقي والغربي.

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