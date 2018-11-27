المحكمة العسكرية تحكم بالأشغال الشاقة على مجموعة متهمة بالإنتماء لداعش

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكمها في حق مجموعة مؤلفة من 23 موقوفا، متهمين ب "الانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي، الذي طاولت أعماله الداخل اللبناني، عبر ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتنسيق والمشاركة بأعماله الاجرامية، والعمل على تحضير أسحلة وذخائر ومتفجرات من أجل القيام بالأعمال الإرهابية".
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات في حق المتهم الفلسطيني المنتصر بالله الصريف، وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه بمبلغ مليون ليرة، والأشغال الشاقة ثلاث سنوات للمتهمين: أحمد قرحاني، رائد القرحاني، عمر البستاني، خليل ناصر ويوسف إسماعيل، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، والأشغال الشاقة سنتان للمتهمين حسن البستاني وأسامة منصور وتجريدهم من حقوقهم المدنية، والسجن سنة واحدة لكل من المتهمين: يونس الجعلوك، إبراهيم المحمود، بكر الحموي، رائد الحسين، يحيى كحيل، عبد الله ثلجة، لؤي ثلجة، عمر القاسم، أحمد إبراهيم، حسن عموري، عبد الرحمن ثلجة، عبد الله عبد الله، محمد الياقوت والسوري محمد حاج علي.
وقررت المحكمة فصل ملف المتهم المصري فادي أحمد وأرجأت محاكمته الى 14 حزيران 2019.
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