قوى الامن: توقيف سوري لم يمتثل لعنصر السير في زحلة وتحرير محاضر ضبط بمخالفاته

أعلنت المديرية العامة لقوى ​الأمن​ الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 26/11/2018 وفي أثناء قيام أحد عناصر ​مفرزة سير زحلة​ في وحدة الدرك الإقليمي، بتأمين ​حركة السير​ في محلة مفرق ​المرج​ اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، طلب من سائق ​سيارة​ ​مرسيدس​ التوقف بغية إعطاء افضلية المرور لأحد خطوط السير فلم يمتثل، ولدى إستجلاء هويته وأوراق سيارته حاول الفرار، إلا أن عنصر السير تمسك بباب السيارة لتوقيفه، غير أن السائق انطلق بسرعة وبسبب وجود مياه على الطريق فقد السيطرة عليها فإصطدم بسيارة كانت متوقفة على جانب، فتم توقيفه وتبين أنه يدعى: ز. ح. (مواليد عام 1983، سوري)".

وفي بيان لها، أوضحت الشعبة أنه "أودع الموقوف ​النيابة العامة العسكرية​ بناءٍ لإشارة ​القضاء​ المختص، وتم تنظيم ​محاضر ضبط​ بمخالفات سيارته وهي: عدم نقل رخصة سير المركبة، عدم دفع ​رسوم الميكانيك​، وعدم التقيد بأوامر رجل الأمن".