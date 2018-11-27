أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة لداخون المولدات الكهربائية المخصصة لإنارة أنفاق ​مطار بيروت الدولي​، وذلك في أول النفق المتجه الى خلدة، اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 12.00 من تاريخ الغد 28/11/2018، وسيتم إغلاق مسرب واحد من المسلك المذكور"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن​ الداخليوإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​".

شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير سير أول نفق المطار باتجاه خلدة يوم غد من الساعة 8 الى 12 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .