خريطة تظهر المناطق التي فرضت فيها السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية

نشرت وكالة "الصحافة الفرنسية" خريطة تظهر المناطق الحدودية التي فرضت فيها السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية.

وهذه المناطق هي أوديسا التي تقع على الحدود مع ​مولدافيا​ وماريوبول التي تقع على الحدود مع ​القرم​ التي تم ضمها الى ​روسيا​، و​لوغانسك​ و​دونيتسك​ التي تقع تحت سيطرة الإنفصاليين.

يذكر أن الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​، فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش. وبفرض الأحكام العرفية، سيكون بوروشينكو قادرا على حظر الأحزاب السياسية والسماح بمصادرة الممتلكات، واستبدال السلطات المدنية بإدارة عسكرية.