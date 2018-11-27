مسؤول أممي: أكثر من 200 ألف أسرة أفغانية تعيش في الملاجئ

أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بابار بالوش، خلال مؤتمر صحفي، أن "أكثر من 220 ألف أسرة أفغانية أُجبرت على العيش في ملاجئ مؤقتة منذ نيسان الماضي بسبب الجفاف والنزاع المستمر بمقاطعات هرات وبادغيس وغور الغربية في الأقاليم الغربية بأفغانستان".
ولفت بالوش إلى أن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة قد بدأت بتسليم المساعدات الإنسانية عن طريق الجو إلى هذه المناطق، ومن المزمع إجراء 12 رحلة لإيصال 15100 خيمة، وبالرغم من هذا، فإن اقتراب برد الشتاء يفاقم الوضع، وقد لاحظت المفوضية بالفعل زيادة في معدل الوفيات عند الأطفال".
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