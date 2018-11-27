السفارة السعودية لدى تركيا تنفي وجود قوات عسكرية لها في سوريا

نفت ​السفارة السعودية​ لدى ​تركيا​ التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود قوات عسكرية من السعودية في أراضي ​سوريا​"، داعيةً وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والنزاهة في نقل ​الأخبار​ من مصادرها الموثوقة".

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