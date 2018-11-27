السيسي: أمن واستقرار السعودي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن "أمن واستقرار السعودي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، مشدداً على "اننا ملتزمون بأمن الخليج".
كما شدد على "عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية"، مؤكداً "حرص مصر على التعاون مع السعودية لمواجهة التطورات في الشرق الأوسط".
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