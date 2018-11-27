وزير الدفاع: لن نضيع الوقت في الممانعين والمتمردين

جدد وزير الدفاع عوض بن عوف، الدعوة إلى حاملي السلاح للإنضمام إلي ركب السلام، والإستجابة للمبادرات التي تقدمها الدولة، مبيناً أن الدولة لن تضيِّع وقتها في انتظار الممانعين والمتمردين، وستبسط سيطرتها على كامل التراب السوداني.

وقال الوزير لدى مخاطبته يوم الثلاثاء، فاتحة الجلسات لملتقى التخطيط الإستراتيجي للدفاع الشعبي، إن الدولة ستقوم بتأمين كافة النشاطات الزراعية والتجارية وحركة المواطنين في سعيهم لممارسة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي.

وأكد استعدادهم التام لحسم أي اعتداءات من قبل المتمردين، رغم الحرص على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وامتدح الوزير مجاهدات وتضحيات الدفاع الشعبي وإسهاماته المقدرة في تأمين البلاد وحمايتها، فضلاً عن الإسناد الاستراتيجي الذي يقدمه لمؤسسات الدولة في إطار خطة الإسناد المدني التي وجه بها رئيس الجمهورية.

وأفاد بحسب شبكة الشروق – بحرص الدولة على المحافظة على الدفاع الشعبي ورعايته والاهتمام به حتى يتحقق النجاح لكل المشروعات الاستراتيجية التي يضطلع بها، داعياً إلى الاستعداد وإكمال الجاهزية لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)