انطلاق ورشة إقليمية حول الهجرة بالخرطوم

انطلقت بالخرطوم، يوم الثلاثاء، ورشة العمل الثنائية لمراكز تنسيق الهجرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمشاركة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، والذي نظمها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.

ورحبت وزيرة الدولة بمجلس الوزراء أم سلمة محمد إسماعيل، بممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وثمنت جهود الاتحاد الأفريقي في حلحلة قضايا الهجرة خاصة أن هناك قضايا كبيرة متعلقة بالهجرة.

وقالت في افتتاح الورشة إن الهجرة أصبح لها إهتمام كبير جداً لعلاقتها بقضايا كبيرة تتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وكشفت عن بدء إنفاذ حزمة حوافز للمغتربين ضمن ميزانية العام 2019 وفقاً للمصفوفة المجازة من قبل الدولة.

من جهته، كشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام متولي، عن وجود خمسة ملايين سوداني بالخارج، مؤكداً الاهتمام بقضايا الجاليات بالخارج والهجرة وعودة المغتربين طوعياً.

وأضاف أن جهاز المغتربين يعمل على تنشيط برنامج نقل المعرفة عبر السودانيين العاملين بالخارج ومجلس العلماء والخبراء.

وأضاف متولي بحسب شبكة الشروق – أن الجهاز يتطلع للمزيد من التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بالمغتربين، مؤكداً الاهتمام بقضايا السودانيين بالخارج حسب توجيهات الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)