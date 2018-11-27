جلوس (30) ألفاً للإمتحانات النهائية لمحو الأمية بالشمالية

جلس أكثر من 30 ألف دارس ودارسة للامتحانات النهائية لمحو الأمية بالولاية الشمالية موزعين على 1641 مركزاً وفصلاً بمحليات الولاية المختلفة.

وقرع والي الشمالية ياسر يوسف، يوم الثلاثاء، جرس انطلاق الامتحانات النهائية في إطار النفرة الشاملة لمحو الأمية.

وتنفذ إدارة الخدمة الوطنية مشروع النفرة الشاملة لمحو الأمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية الاتحادية ووزارات التربية بالولاية المعنية.

وجدد والي الشمالية بهذه المناسبة دعم حكومته ووقوفها مع هذا المشروع حتى يتم إعلان الولاية الشمالية خالية من الأمية بنهاية هذا العام، مشيداً بدور وجهود منسقية الخدمة الوطنية ووزارة التربية والتوجيه واللجنة العليا للمشروع وكل الجهات والمؤسسات والمنظمات وحرصهم على استكمال المشروع.

من جانبه، أكد منسق الخدمة الوطنية بالولاية الشمالية ياسر الحسين، أن خطوة بداية الامتحانات النهائية للدارسين في فصول محو الأمية تعتبر خطوة متقدمة ومهمة في سبيل إعلان الولاية خالية من الأمية بنهاية العام الجاري ضمن خمس ولايات تم اختيارها على مستوى ولايات السودان.

إلى ذلك، أوضح فوزي الأمين مدير إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية بالشمالية،بحسب شبكة الشروق – أن الامتحانات ستستمر حتى يوم الأربعاء في مواد الرياضيات واللغة العربية والدراسات الإسلامية، محيياً كل الجهات والمؤسسات التي ساندت ووقفت مع مشروع محو الأمية بالولاية الشمالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)