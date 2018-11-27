ترامب يهدد الـ "سي ان ان"

صورة من ملاسنة حادة وقعت بين مراسل سي ان ان وترامب (غيتي)

بعد أن الانتصار القضائي الذي حققته قناة "سي ان ان" أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما دخل مراسلها جيم أكوستا للبيت الأبيض رغم القرار الرئاسي بمنعه من الدخول، ألمح ترامب إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وذكر ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" الاثنين، أن قناة "سي إن إن" التلفزيونية قدّمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة، و"خاطئة" على الساحة الدولية.

وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة شبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة "سي إن إن" في الولايات المتحدة منخفضة، مبينا أنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية.

ومنتقدون ترامب يعتبرونه عدوا لوسائل الإعلام منذ دخوله البيت الأبيض في يناير / كانون الثاني 2017، وهو كثيرا ما يهاجم وسائل الإعلام، ويتهمها باستهدافه عبر نشر أخبار زائفة، وخاصة قناة "سي إن إن".

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