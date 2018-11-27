ولي العهد السعودي والسيسي يتمسكان بشروط مصالحة قطر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:21 مساءً - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت مراسلة العربية بأنه جرى التأكيد بين مصر والسعودية على مواجهة التدخلات الإيرانية. كما أفادت بتمسك السيسي ومحمد بن سلمان بشروط المصالحة مع قطر من دون أي تنازل.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين القاهرة والرياض على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

وبعث الرئيس المصري برسالة إلى الملك سلمان تجدد التزام مصر بأمن الخليج.

وخلال جلسة مغلقة بين السيسي وولي العهد السعودي، أشاد الرئيس المصري بالتحركات التي اتخذتها المملكة في قضية خاشقجي.

وتناولت الجلسة الأوضاع في المنطقة بشكل كامل وتم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية العالقة، حيث تم التوصل إلى بدء تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

كما جرت مباحثات أيضا تناولت ضرورة توسع الدول العربية في إفريقيا من مشروعات وتنمية لمواجهة أي توغلات من دول تهدد الأمن القومي العربي.

وتم التطرق في اللقاء إلى تمسك الدول العربية بالشروط التي وضعتها لقطر، وأن هناك تمسكاً بها ولا تنازل عنها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل مساء الاثنين، إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان.