رسميا.. البنزرتي يرفض عرض النجم الساحلي ويوقع للوداد

عاد التونسي فوزي البنزرتي رسميا لفريق الوداد البيضاوي، بعد شهور قليلة من مغادرته من أجل الإشراف على المنتخب التونسي لكرة القدم، وذلك بعد أن وقع عقدا يشرف من خلاله على الفريق الأحمر إلى غاية نهاية نهاية الموسم الرياضي القادم.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن البنزرتي اتفق رسميا مع إدارة النادي على جميع التفاصيل المالية منها والرياضية، وسيرف على النادي الاحمر لمدة 18 شهرا، وذلك خلفا للمدرب المستقيل، الفرنسي ريني جيرار، الذي رحل عن الفريق بسبب عجزه عن قيادة المجموعة لتحقيق النتائج الإيجابية.

من جانبها، أكدت إذاعة “موزاييك” التونسية الشهيرة، والمقربة من المدرب التونسي هذا الخبر قبل قليل، مشددة على أن “شيخ المدربين التونسيين” قدم اعتذاره لفريق النجم الساحلي التونسي، الذي دخل هو الآخر على الخط، في آخر لحظة، وطلب التعاقد مع البنزرتي، لخلافة المدرب البلجيكي المقال، جورج ليكنز.

وسيكون أمام البنزرتي العديد من التحديات هذا الموسم، أولها المنافسة على لقب البطولة الاحترافية وتجاوز عثرة البداية، وثانيها وأهمها، إعادة “الأحمر” لتألقه القاري والمنافسة على لقب عصبة الأبطال الإفريقية، الذي سينافس عليه هذا الموسم، إلى جانب اتحاد طنجة.