غرامة 600 ألف يورو لـ"أوبر" لإخفاء اختراقها منذ 2016

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامةً على شركة تطبيق النّقل، "أوبر"، بلغت قيمتها 600 ألف يورو، أي ما يعادل 680 ألف دولار، لانتهاكها قانون خرق البيانات الهولندية في عام 2016.

غرّمت السلطات الهولندية الفرع الهولندي للشركة Uber BV، بعد أن أخفت لمدة أكثر من عام، اختراقًا حصل في 2016، نجح فيه المتسلّلون في الوصول إلى بيانات شخصية لأكثر من 57 مليون شخصًا حول العالم، تضمّنت أسماءهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم.

وبحسب قانون خرق البيانات الهولندي، فإنّ على الشركات الإبلاغ للسلطات المختصّة عن تعرّضها لاختراق في غضون 72 ساعة من اكتشافها للاختراق، وهو ما لم تفعله شركة "أوبر"، بل قامت بدفع مبلغ 100 ألف دولار للمتسللين لحذف البيانات والحفاظ على الاختراق بعيدًا عن الضجة.

وبحسب موقع "ذا نيكست ويب"، فقد تمّ تغريم "أوبر" بنفس القضيّة في بريطانيا أيضًا، بغرامة تبلغ قيمتها 385 ألف جنيه إسترليني أي ما يوازي نحو 490 ألف دولار أميركي.

كما أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغريم "أوبر" بسبب خرق بياناتها عام 2016. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي اضطرت الشركة العملاقة إلى دفع 148 مليون دولار من الغرامات بعد تسوية في جميع الولايات الأميركية الخمسين.