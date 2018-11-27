نبض_الشبكة: الشارع لا يعكس موقف المصريين من زيارة بن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن عبّر التونسيون عن رفضهم القاطع لزيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمظاهرات في العاصمة، وإصدار بيانات من عدّة مؤسسات منها نقابة الصحفيين، قوبلت زيارة بن سلمان الرسمية لمصر، برفض شعبي إلكتروني، لكن على أرض الواقع خرج عشرات المصريين حاملين أعلام السعودية للترحيب به.

وأثارت زيارة بن سلمان للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، استياء كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، للأسباب ذاتها التي أغضبت نظرائهم التونسيين وهي تورطه في اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي، والحرب التي يشنها على اليمن ومحاولات تصفيته للقضية الفلسطينية، وقضايا حقوقية وعربية أخرى.

لكن اللافت للنظر، أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجدوا نقاط تشابه بين ممارسات السيسي القمعية، وجرائم بن سلمان، لهذا لم يستغربوا من الاستقبال "المهيب" للأخير في مصر، خصوصا وأنه من أشد داعمي السيسي منذ أن انقلب على الحكومة المنتخبة عام 2013.

وأشار البعض إلى أن القمع الذي يواجهه المصريون يوميا، بسبب وحشية نظام السيسي، واستهدافه لحرية التعبير، منعهم من التعبير عن رفضهم للزيارة في الشارع.

وكتب نور الدين:

وشارك إبراهيم النجار، صورة يجتمع فيها منشار مع البلح، في إشارة إلى ألقاب الزعيمين السعودي والمصري:

وانتقدت صفحة "فين عقلك" رفع بعض المصريين لأعلام السعودية تعبيرا عن "فرحتهم" بزيارة بن سلمان:

وعبرت أسماء محمد علي، عن غضبها من استقبال السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة، وهو رمز الثورة المصرية عام 2011، عن طريق المقارنة مع الرد التونسي على زيارة بن سلمان:

وسخرت ريهام عبد الهادي، من زيارة بن سلمان، قائلة إن على المصريين أن يحذروا من إعلان عن إحدى محافظات مصر (المنوفية) أنها أرض سعودية، في إشارة إلى بيع نظام السيسي لجزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية:

وكتب أسامة جاويش:

وقال كمال خليل:

وانتقدت أونتي دولزي، إضاءة الأهرام، بالأعلام السعودية، وهي أهم معالم تاريخية في مصر:

وقارن جمال عيد بين الأعلام التي رفعوها الثوار في ميدان التحرير وبين الأعلام التي تُرفع اليوم بعد الانقلاب: