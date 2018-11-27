سورية: استخراج 516 من 1500 جثة في مقبرة جماعية في الرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تم حتى اليوم، الثلاثاء، استخراج أكثر من 500 جثة من مقبرة جماعية قرب مدينة الرقة السورية، وسط تقديرات تشير إلى أن المقبرة الجماعية تضم نحو 1500 جثة.

ونقل عن مسؤول محلي قوله إن أكثر من 500 استخرجت حتى الآن من واحدة من أكبر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بالقرب من المدينة السورية، التي كانت في يوم من الأيام عاصمة لما أطلق عليها "الخلافة الإسلامية".

يشار إلى أنه تم تحرير الرقة في حملة مدعومة من الولايات المتحدة قبل أكثر من عام، لكن فرق الإنقاذ وانتشال الجثث تواصل تحديد مكان المقابر الجماعية حول المدينة الشمالية.

وبعد أكثر من شهر من بدء الحفر في مقبرة "البانوراما" الجماعية، تواصل فرق الطب الشرعي رفع الجثث التي يُعتقد أنها دُفنت هناك خلال الحملة التي دامت أربعة أشهر لتحرير الرقة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الجثث المدفونة هناك يبلغ حوالي 1500 جثة. وقال حمود الشواخ، وهو مسؤول محلي شارك في العمل، اليوم الثلاثاء إنه تم استخراج 516 جثة.