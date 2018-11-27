اعتقال الناشط السياسي زكريا محارب في اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الناشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، زكريا محارب، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية ضد هدم المنازل العربية بمدينة اللد، مساء اليوم الثلاثاء. زكريا محارب (الشبكة)

واعتبر سكرتير فرع التجمع في اللد، غسان منيّر، اعتقال عضو التجمع، زكريا محارب، وقال إن "الشرطة اعتقلت الرفيق زكريا عند بدء الوقفة الاحتجاجية ضد هدم المنازل العربية بمدينة اللد، وهي تريد أن تخيفنا وتمنعنا من الاحتجاج والتعبير عن معارضتنا القانونية لهدم منازلنا".

وكانت اللجنة الشعبية قد وجهت في مدينة تحية إجلال وإكبار للشباب الذين نظموا وقفات احتجاجية قانونية على دوار "غاني أفيف" يوميا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت اللجنة الشعبية إن "الوقفات الاحتجاجية ستستمر لغاية نهاية الأسبوع احتجاجا على سلوك الشرطة وبلدية اللد العنصري؛ وبدلا من أن تقوم الشرطة بحماية المحتجين السلميين قامت باعتراضهم واستفزازهم".