بن سلمان يختصر زيارته لتونس بلقاء السبسي فقط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يصل وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التونسية، بينما تتكتّم الجهات الرّسميّة حول تفاصيل الزّيارة وبرنامجها، وسط مظاهرات شعبيّة وحملات رافضة للزّيارة.

ووفقًا لمصادر مطّلعة على تفاصيل الزّيارة، قالت وكالة "الأناضول" إنّ بن سلمان سيلتقي في تونس بالرئيس الباجي قايد السّبسي فقط، بعد أن يصل في الساعة الثالثة بعد الظّهر بالتّوقيت المحلّي لتونس.

وحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، تأتي الزيارة بطلب من بن سلمان نفسه.

ومنذ الإثنين ينظم ناشطون مدنيون وسياسيون وطلاب مظاهرات احتجاجية بالعاصمة رافضة لزيارة بن سلمان؛ فيما تقدم محامون تونسيون بقضية لمنع الزيارة، وأصدرت أحزاب سياسية ومنظمات طلابية وجمعيات حقوقية ونقابات مهنية بتونس بيانات رافضة للزيارة.

ويتهم المتظاهرون بن سلمان بالضلوع في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، ويشهد قلب العاصمة التونسية حاليًّا مسيرة احتجاجية رفضًا لزيارة بن سلمان.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "شعب مواطنين.. تونس ليست للبيع"، و"الشعب يريد طرد ابن سلمان"، و"لا أهلًا ولا سهلًا بقاتل أطفال اليمن" و"الشعب يريد تجريم التطبيع"، كما رفعوا أعلام تونس والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين.

وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها منظمات مدنية وأحزاب بينها حزب "حراك الإرادة" و"الجمهوري" و"الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية" وهي منظمة مستقلة، من أمام تمثال "ابن خلدون" وسط العاصمة لتجوب شارع "الحبيب بورقيبة".

ومنذ الخميس الماضي، زار بن سلمان الإمارات والبحرين ومصر، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي (59 عامًا)، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت في 20 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار، لتقدّم الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تقر بقتله وتجزئة جثته، إثر فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى المملكة.