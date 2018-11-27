جامعة حيفا: الطلاب العرب ينظمون وقفة حداد على روح يارا أيوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من الطالبات والطلاب العرب في جامعة حيفا، اليوم الثلاثاء، وقفة حداد على روح ضحية جريمة القتل في قرية الجش، الفتاة يارا أيوب، وعلى أرواح جميع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي.

وقال سكرتير التجمع الطلابي وممثل الطلاب العرب في جامعة حيفا، علي زبيدات، إن "التجمع الطلابي نظم، اليوم، وقفة حداد على روح الفتاة يارا أيوب التي قتلت قبل أيام من بلدة الجش، هي وغيرها من ضحايا العنف والجريمة المستشرية في مجتمعنا، وشارك في هذه الوقفة عدد كبير من الطلاب".

وأضاف أنه "من خلال هذا الحضور وجهنا رسالة بأن مجتمعنا العربي يرفض العنف وبأن العنيفين فيه هم شواذ".

وختم زبيدات بالقول إن "من المهم أيضا أن نوصل نحن بدورنا رسالة بأنه على كل فرد من الذين حضروا ألا يكتفي بدقيقة الحداد التي وقفناها اليوم، بل يجب أن يفكر في كيفية أن يكون هو جزء من عملية التغيير لاجتثاث العنف والجريمة من مجتمعنا".