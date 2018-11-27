شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان المصري : زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:18 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م
المناطق - واس
وصف رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري طلعت السويدي، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية مصر العربية بالمهمة والتاريخية حيث توضح مدى عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين.
ونوه في تصريح له اليوم باللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم ، مثمنًا التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشاد بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مصر، مؤكدًا أنها مواقف مشرفة وداعمة في عدد من مراحل التاريخية لمصر.
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