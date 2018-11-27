بالصور: المذيع البريطاني غافين فورد جثة بمنزله في لبنان

عثر على المذيع البريطاني غافين فورد، صباح اليوم الثلاثاء، جثة هامدة في منزله في منطقة بيت مري في لبنان، وسط صدمة شعبية.

غافين فورد يعمل كمذيع في إذاعة "راديو وان" اللبنانية الناطقة باللغة الإنجليزية منذ سنوات.





وقد أفادت الصحف اللبنانية أن المذيع البريطاني وجد في شقته جثة هامدة في منطقة بيت مري اللبنانية.

ويبقى سبب وفاته غامضا حتى الساعة. وبحسب ما نشره موقع "ليبانون ديبايت" الالكتروني، ووفق معلومات التحقيق الأوليّة، فإنّ وفاة المذيع حامل الجنسيّة البريطانيّة ليست طبيعيّة أو ناجمة عن انتحار، لا بل هي جريمة قتل أودت بحياة صاحب الشعبيّة اللافتة في لبنان.

وبحسب الصورة التي انتشرت من مكان الجريمة، فإنّ آثار الجريمة بدت واضحة من حيث الدماء التي انتشرت على الارض وإحتمال تعرّضه للتعذيب أو الخنق قبل وفاته، كما وجد منزوع الملابس عند العثور على جثته.

بدورها، نعت الإذاعة عبر حسابها على "فيسبوك"، المذيع غافين فورد. ونشرت صورته، مرفقة بما يلي:"بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة".

وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.