مقتل 3 جنود أمريكيين في انفجار بأفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جندي أمريكي في أفغانستان

قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي بأفغانستان في بيان إن ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا كما أصيب ثلاثة عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع اليوم الثلاثاء قرب مدينة غزنة الأفغانية.

وأضاف البيان أن متعاقدا مدنيا أمريكيا أصيب أيضا في الانفجار ويتلقى العلاج مع بقية المصابين. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.