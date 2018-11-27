انت الان تتابع أحدهم كان أميًا.. أغبى رؤساء أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قرارات غير مدروسة، وتصرفات هوجاء، هي أبرز الأدلة على الغباء، الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يرتبط برئيس البلاد، ماذا لو كان رئيس أقوى دولة في العالم؟

يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه واحد من أذكى الأشخاص الذين وصلوا إلى البيت الأبيض، كما أنه مهووس بدرجة الذكاء، ودائما ما ينعت أعدائه بالغباء، ويمدح المقربين منه بمدى ذكائهم، لكن هل ترامب نفسه ذكي؟ بعد التشكيك في صحته العقلية، خضع ترامب لاختبار صحي، أكد أنه ذكي، ومنذ ذلك الحين يصف نفسه بالعبقري، ولكن ماذا عن بقية رؤساء أمريكا؟ أعد دين كيث سيمونتون أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا دراسة للكشف عن أذكى وأكثر رؤساء أمريكا غباء، وفي التقرير التالي نكشف عن أغباهم:

7- ويليام هوارد تافت أثبت تافت، الرئيس الـ27 للولايات المتحدة، ويبلغ معدل ذكائه 126.9 درجة، نجاحه كإداري أكثر من كونه سياسي، حيث كان يتمتع بخبرة ومهارات سياسية محدودة. ويتفق المؤرخون على أن مزاج تافت المتقلب قد قوض نجاحه كرئيس، وكان رد فعله غير حكيم، ولذا لم يحقق الكثير من الإنجازات خلال فترة رئاسته. واعتاد

7- ويليام هوارد تافت أثبت تافت، الرئيس الـ27 للولايات المتحدة، ويبلغ معدل ذكائه 126.9 درجة، نجاحه كإداري أكثر من كونه سياسي، حيث كان يتمتع بخبرة ومهارات سياسية محدودة. ويتفق المؤرخون على أن مزاج تافت المتقلب قد قوض نجاحه كرئيس، وكان رد فعله غير حكيم، ولذا لم يحقق الكثير من الإنجازات خلال فترة رئاسته. واعتاد تافت تناول 12 بيضة، ورطل من اللحم، وكميات كبيرة من الفطائر في الإفطار، وتسببت مثل هذه الوجبة غير الصحية، في جعله كسولا طوال الصباح. 6- أندرو جاكسون 6- أندرو جاكسون يعد جاكسون، الرئيس الـ7 للولايات المتحدة الأب الروحي للحزب الديمقراطي، ويراه البعض الشخصية السياسية الأكثر تأثيرا واستقطابا في أمريكا خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19. وتلقى جاكسون الذي يقدر معدل ذكائه بـ126.25 درجة، القليل من التعليم الرسمي، وخلال فترتي ولايته، أقر الكونجرس قانونا واحدا فقط بناء على طلبه، كما أنه استخدم حق النقض ضد 12 مشروع قانون. بعد خطاب القدس.. الصحة العقلية لترامب محل تساؤل 5- جيمس بيوكانان 5- جيمس بيوكانان ينظر العديد إلى الرئيس الـ15 للولايات المتحدة على أنه من أغبى رؤساء البلاد بمعدل ذكاء 125.925 درجة، حيث كان سببا رئيسيا في اندلاع الحرب الأهلية. وخلال فترة حكمه انفصلت سبع ولايات جنوبية عن الاتحاد الأمريكي، وعلى الرغم من أنه كان معارض للعبودية، إلا أنه كان يعتقد أيضا أن دستور الولايات المتحدة يحميها، ويشير المؤرخون إلى أن سلبيته كانت عاملا رئيسيا في اندلاع الحرب الأهلية. ويعد بيوكانان هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي لم يتزوج قط، وتولت ابنة أخته، الواجبات الاجتماعية للسيدة الأولى بينما كان يشغل منصبه. 4- زكاري تايلور 4- زكاري تايلور يحل الرئيس الـ12 للولايات المتحدة، في قائمة أغبى الرؤساء، بسبب أنه تلقى تعليما أوليا فقط، ويبلغ معدل ذكائه 125.65 درجة. وحاول تايلور، الذي حكم قبل بيوكانان، أن يمنع نشوب الحرب الأهلية، على الرغم من الصدع الكبير بين الشمال والجنوب، إلا أن فترة حكمه القصيرة للغاية، لم تؤثر على البلاد، حيث تولى منصبه في 1848 وتوفي فجأة عام 1850. الفيزياء والقانون.. ماذا درس قادة العالم؟ 3- أندرو جونسون 3- أندرو جونسون لم يتلق الرئيس الـ17 للولايات المتحدة تعليما أساسيا تماما، وتعلم الخياطة عندما كان مراهقا، إلا أن زوجته ساعدته في تحسين قدراته على القراءة والكتابة، ودرست له الرياضيات. ويقدر معدل الذكاء جونسون بنحو 125.65 درجة، ويعتبره المراقبون أسوأ شخص يمكن أن يصبح رئيسا بعد الحرب الأهلية الأمريكية، حيث عمل على عرقلة الحقوق السياسية والمدنية للأمريكيين السود، لذلك يصفه المؤرخون بأنه "مسؤول بشكل أساسي عن الفشل في حل مشكلة العنصرية في أمريكا". 2- وارن هاردينج 2- وارن هاردينج يأتي الرئيس الـ29 للولايات المتحدة في مقدمة قائمة أغبى رؤساء أمريكا، حيث يقدر معدل ذكائه بـ124.3 درجة، لذا ليس من المستغرب أن يعتبره معظم المؤرخين أسوأ رئيس أمريكي. ويشير التاريخ إلى أن هاردينج تولى منصبه لعامين فقط، قبل أن يموت بسبب نوبة قلبية، وتورط معظم أعضاء حكومته في أنشطة إجرامية. 1- يوليسيس جرانت 1- يوليسيس جرانت على الرغم من أن الرئيس الـ18 للولايات المتحدة يصنف كأغبى رئيس في تاريخ أمريكا، إلا أن جرانت تمتع بقدر من الشهرة باعتباره قائد جيش الاتحاد المنتصر خلال الحرب الأهلية. ترامب أقلهم.. أرقام مفاجئة لأجور الزعماء ولم يكن جرانت، الذي بلغ معدل ذكائه 120 درجة رئيس عظيم، حيث كان مصمما على تجنب العمل مع الأحزاب، وفي الوقت نفسه، لم يكن يفهم كيف تدار السياسة.

شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم كان أميًا.. أغبى رؤساء أمريكا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .