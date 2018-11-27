انت الان تتابع استقالة الجهاز الفني للجونة بعد الخسارة من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاتة ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

تقدم الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة هشام زكريا باستقالته مكتفيا بالفترة التي قضاها مع الفريق والتي شهدت قيادته لهم للتأهل إلى الدوري الممتاز، وجاءت استقالة الجهاز الفني للجونة بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث خاض الفريق 15 مباراة لم يحقق الفوز سوى في 3 لقاءات وخسر 5 وتعادل 7 مباريات ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول المسابقة برصيد 16 نقطة، كما ودع الجونة بطولة كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة من وادي دجلة بنتيجة 1-4.

وتلقى الجونة هزيمة ثقيلة من الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الإثنين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز. وكشف نادر شوقي رئيس شركة «11» المالكة لفريق الجونة أن بديل زكريا سيكون مدربا محليا لأنه لا يصح التعاقد مع مدير فني أجنبي