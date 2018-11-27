انت الان تتابع ريف فاينز: شعرت بالحياة في مصر أكثر من فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شارك المخرج والممثل البريطاني ريف فاينز في ندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عقب تكريمه ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، وذلك عن مجمل أعماله.

المخرج والممثل والمنتج البريطاني ريف فاينز، واحد ممن كرمهم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، ورغم أن الممثل اشتهر في العالم العربي بدور الشرير لورد فولدمورت في سلسلة أفلام هاري بوتر، إلا أن الممثل قدم كثيرا من الأعمال تلقى على أثرها ترشيحين للفوز بالأوسكار، أحدثها The White Crow الذي يشارك في عروض مهرجان القاهرة الحايي، والذي يتناول قصة حياة راقص الباليه الأوكراني رودولف يوفريف الحقيقية، وصراعه الذي انقسم لتحقيق الشهرة وأيضًا لنيل الحرية.

هذه ليست الزيارة الأولى بريف فاينز لمصر، فقد سبق وتواجد فيها الصيف الماضي، حيث أجرى جولة بالمتحف المصري والأماكن الأثرية، فيقول عن هذه الزيارة: "شعرت بترحاب لا مثيل له في هذا البلد، فهو مختلف تمام عن فرنسا (حيث كانت له زيارة مؤخرا لمهرجان هناك) لأن أهل الأخيرة ليسوا شغوفين كما أهل مصر، هنا شعرت بالحياة

هذه ليست الزيارة الأولى بريف فاينز لمصر، فقد سبق وتواجد فيها الصيف الماضي، حيث أجرى جولة بالمتحف المصري والأماكن الأثرية، فيقول عن هذه الزيارة: "شعرت بترحاب لا مثيل له في هذا البلد، فهو مختلف تمام عن فرنسا (حيث كانت له زيارة مؤخرا لمهرجان هناك) لأن أهل الأخيرة ليسوا شغوفين كما أهل مصر، هنا شعرت بالحياة وأحببت العمارة هنا". وبالعودة للحديث عن الفيلم The White Crow، تقول المنتجة جابرييلا تانا إن عملية البحث عن ممثلين وحدها أخذت عاما قبل أن يبدأ التصوير في أكثر من دولة أوروبية، منهم صربيا وفرنسا، ونظرا لقلة الميزانية لم يستطيعوا التصوير في روسيا رغم أن البطل ذاته اوكراني، لكنهم حاولوا تعويض هذه السقطة بالاستعانة بطاقم عمل روسي كي يمنحون للفيلم رؤية حقيقية لمواطنين عاشوا حياة راقصة الباليه "يوفريف" و تحدثوا لغته. هذه لم تكن الصعوبة الوحيدة التي مر بها الفيلم، فالممثل ريف فاينز لا يتحدث الروسية بطلاقة ومن أجل الدور كان حتما عليه أن يؤدي بعض المشاهد بالروسية، حتى الإنجليزية كان عليه أن ينطق بلهجة روسية ثقيلة، لذلك حاول أن يتعلم الروسية، ويقول "فاينز" إن تعلم هذه اللغة قد يكون أصعب ما قام به في مسيرته المهنية". أما عن سر استعانة "فاينز" بطاقم عمل روسي غير مشهور، فأخبرنا أن البطلة التي قامت بدور زوجته بوشكان هي ممثلة روسية شهيرة في موطنها لكنها غير معروفة عالميا، أما البطل سيرجي بولوين فهو أوكراني الأصل وراقص باليه بالأساس قبل أن يكون ممثل، وقد تعمد اختيارهم لمنح الفيلم مصداقية وأصالة، فمن السهل أن يصدقهم الجمهور لأنه لم يشاهدهم في أدوار سابقة. ,أوضح "فاينز" السبب وراء اختياره هذا الفيلم تحديدا لإخراج رغم عدم اهتمامه بفن الباليه قبل هذا الدور، قائلا: "قرأت 6 سيرات ذاتية عن رودولف يوريف قبل القيام بهذا الفيلم، وبعد انتهائى منها شعرت بقرب أكثر من الشخصية وقدرتي على فهمها، وأحببت نقل قوة وروح الراقص الشهير في الفيلم كما شعرت بها وتنفيذ مشروع مختلف". بطبيعة الحال لم يكن الفيلم قادرا على عرض تفاصيل 6 سيرات ذاتية لذلك اختار "فاينز" تجاهل بعض التفاصيل، فيؤكد أنه "اختار عدم التطرق بشكل قوي لمثلية الراقص يوفريف، ورغم أن الراقص لا يخجل من حقيقته لكنه تعرض للإساءة في عصره بسببها، فبفضل إتقانه كثير من الحركات التي تؤديها الراقصات النساء فقد، أسيء الحكم عليه، ولذا اختار تجاهل هذه التفاصيل، كذلك لم يتطرق لماضيه كثيرا ولا عمل والدته في مصنع للشوكلاتة، أو معاناته مع والده وتدهور العلاقات بينهما". وعبر "فاينز" عن فخره باستخدام بعض التقنيات الفنية في الفيلم مثل الانتقال عبر الزمن، والذي تجسد في مشهد مثل الأم وهي تقول لـ"يوفريف" لو تناولت الحساء ستسافر إلى فرنسا؛ ليأتي مشهد بعده للراقص في فرنسا، واعتبر المخرج أن مثل هذا المشاهد أضافت للفيلم شاعرية. الممثل الإنجليزي فاز بجائزة توني المسرحية، ورُشح مرتين لنيل جائزة الأوسكار، وقد وُلد في 22 ديسمبر1962 في مدينة سوفولك لأم روائية، وأب كان يعمل مصورا فوتوغرافيا.

شكرا لقرائتكم خبر عن ريف فاينز: شعرت بالحياة في مصر أكثر من فرنسا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .