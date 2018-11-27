انت الان تتابع السيسي لـ«بن سلمان»: استقرار السعودية من أمن مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٤ م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، مشددًا على أن "أمن واستقرار المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، اليوم الثلاثاء، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يزور القاهرة لمدة يومين، ضمن جولة عربية بدأت من الإمارات ثم البحرين، ومن المقرر أن يختتمها بتونس، قبل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين.
وأضاف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى، لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط.واستقبل الرئيس السيسي، أمس الخميس، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي،
وأضاف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى، لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط.
واستقبل الرئيس السيسي، أمس الخميس، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في مطار القاهرة الدولي، وسط استعدادت خاصة لوصول ولي العهد، إذ قامت سلطات تأمين المطار بتمشيط المنطقة، وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم تعليق الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار.
وعقد السيسي وولي العهد السعودي، اليوم، قمة "مصرية - سعودية" تناولا خلالها عددا من القضايا الإقليمية والثنائية، إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا وسوريا.
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