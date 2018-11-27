«خدي بالك يا ست الكل».. هذه الآثار الجانبية للفياجرا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الحبة البينك اسمها Addyi معروفة باسم flibanserin وهي حبة دوائية يومية غير هرمونية للنساء -في مرحلة ما قبل سن اليأس- اللاتي يعانين من اضطراب الرغبة الجنسية

بعد موافقة وزارة الصحة في مصر على إطلاق الفياجرا النسائية في الأسواق، تثار العديد من التساؤلات في الشارع حول هذه الحبّة البينك التي تجيء بعد أعوام من إطلاق الحبّة الزرقاء (الفياجرا الرجالي). هناك كلام كثير يُقال في شأن هذه الحبّة، لكن عندما نتوقف عند العلم، نقول إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل أعوام ثلاثة، أجرت تجارب على نوع شبيه بالفياجرا النسائية لعلاج اضطراب الاستثارة الجنسي وهو (flibanserin Addyi) لعلاج اضطراب الاستثارة الجنسية في النساء، الآن نسأل: ما الحبّة البينك؟ وما تأثيراتها على العلاقة الجنسية؟

ما الحبة البينك؟ الحبة البينك تعرف باسم Addyi والمعروف أيضا باسم flibanserin هي حبة دوائية يومية غير هرمونية للنساء في مرحلة ما قبل سن اليأس اللائي يعانين من اضطراب الرغبة الجنسية. الغرض من الحبة البينك: بعض النساء يلاحظن انخفاضا أو غيابا في الدافع الجنسي بسبب حالة تسمى اضطراب الإثارة الجنسية،

ما الحبة البينك؟ الحبة البينك تعرف باسم Addyi والمعروف أيضا باسم flibanserin هي حبة دوائية يومية غير هرمونية للنساء في مرحلة ما قبل سن اليأس اللائي يعانين من اضطراب الرغبة الجنسية. الغرض من الحبة البينك: الغرض من الحبة البينك: بعض النساء يلاحظن انخفاضا أو غيابا في الدافع الجنسي بسبب حالة تسمى اضطراب الإثارة الجنسية، ووفقًا لما ذكرته إحدى لجان الخبراء والمراجعة أن نحو43% من النساء يعانين من انخفاض الدافع الجنسي بينما اضطراب الإثارة الجنسية يؤثر على نحو 10% منهن، حيث يتميز بالأعراض التالية: - الأفكار الجنسية أو التخيلات تصبح محدودة أو غائبة.

- انخفاض أو عدم استجابة الرغبة في الإشارات أو التحفيز الجنسي.

- فقدان الاهتمام بالأنشطة الجنسية.

- الشعور بالإحباط وعدم الكفاءة أو القلق من عدم الاهتمام الجنسي أو الإثارة. كيف تعمل الحبة البينك؟ كيف تعمل الحبة البينك؟ تم تطوير Flibanserin في الأصل كمضاد للاكتئاب ولكن تمت الموافقة عليه من قبل FDA لعلاج اضطراب الاستثارة الجنسية في عام 2015 ولكن طريقة عمله كمنشط جنسي ليست مفهومة بشكل جيد، فمن المعروف أن تناول flibanserin يرفع مستويات الدوبامين والنورادرينالين في الجسم بانتظام وفي الوقت نفسه فإنه يقلل مستويات السيروتونين، حيث إن كلا من الدوبامين والنورادرينالين مهمان للإثارة الجنسية وللدوبامين دور في تعزيز الرغبة الجنسية بينما يلعب النوربينفرين دورًا في تعزيز الإثارة الجنسية. ما مدى فعالية الحبة البينك؟ ما مدى فعالية الحبة البينك؟ استندت موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على flibanserin إلى نتائج التجارب الإكلينيكية ثلاثية المرحلة، حيث استمرت كل تجربة 24 أسبوعًا وقيّمت فعالية flibanserin مقارنةً بدواء آخر، الوهمي في النساء قبل انقطاع الطمث، ثم حلل الباحثون ولجنة الـ FDA نتائج التجارب الثلاث تبين أن نحو 10% من المشاركات أبلغن عن حالة "تحسن كبير" في الأسابيع التجريبية 8 إلى 24. هل توجد آثار جانبية للحبة البينك؟ - دوخة.

- صعوبة في النوم.

- غثيان.

- جفاف الفم.

- التعب والإرهاق.

- انخفاض ضغط الدم.

- قد يؤدي تناول الحبّة إلى الإغماء أو فقدان الوعي. احتياطات قبل تناول الحبة البينك: احتياطات قبل تناول الحبة البينك: - يجب أن لا تأخذي flibanserin إذا كنت تشربين الكحول أو لديك مشكلات في الكبد -تحدثي مع طبيبك حول الأدوية التي تتناوليها قبل البدء في استخدام flibanserin. حيث إنه لا يجب أن تأخذي flibanserin إذا كنت تتناولين أيا من الأدوية التالية: - بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ديلتيازيم وفيراباميل. - بعض المضادات الحيوية، مثل السيبروفلوكساسين وإريثروميسين. - أدوية علاج الالتهابات الفطرية مثل، فلوكونازول. - أدوية HIV-1 مثل (ritonavir Norvir) و (amprenavir Agenerase) - أدوية التهاب الكبد الوبائي C مثل (boceprevir) (Victrelis و (telaprev) (Incivek) - مضادات الاكتئاب مثل نيفازودون، اعرفي هنا أعراض وأسباب الاكتئاب عندك. - وأخيرًا يجب ألا تشربي عصير الجريب فروت في أثناء تناول flibanserin.

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