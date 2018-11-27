انت الان تتابع مؤمن سليمان: المدرب الناجح هو الأكثر إقناعا للاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ م

أعرب مؤمن سليمان المدير الفني لنادي بتروجت عن تلقي فريقه ضربة موجعة قبل لقاء الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز، على استاد الجيش بالسويس، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع، وصرح مؤمن عبر إذاعة أون سبورت إف إم، اليوم الثلاثاء: "سنفتقد خدمات شيميلس بيكلي قائد الفريق ولاعب الوسط حميد ماو والحارس محمد أبو النجا بسبب حصولهم على إنذارات في المباراة الأخيرة أمام سموحة، ولكن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".

وتابع: "الفوز على سموحة هدية غالية بعد صدمة التعادل مع طلائع الجيش 3-3 في المباراة الماضية، وراض عن الأداء، لقد قدم اللاعبون أداء في أول نصف ساعة أفضل مما توقعت، إلا أن المستوى البدني تأثر نسبيا في الشوط الثاني ونجحنا في إبطال مفعول الأطراف التي يلجأ إليها كثيرا طارق يحيى مدرب سموحة". كما تحدث عن ملف