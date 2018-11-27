انت الان تتابع «المالية»: تطبيق التحصيل الإلكتروني للإيرادات قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٨ م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ميكنة المعاملات على جانب الإيرادات تحد صعب جدا، خاصة أن كل الإيرادات حتى صغيرة الحجم ستكون إلكترونية في كل مناحي الحكومة، ولذلك فإن هناك مسئولية على الحكومة، أن تبعث برسالة وتقنع المواطن بأن الدفع الإلكتروني لجميع القيم أسهل بكثير من التعامل الكاش. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من مؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي، خلال معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات المنعقد حاليا. وأضاف معيط، أن العاملين بوزارة المالية وشركة إي فينانس والبنك المركزي يعملون على نشر نقاط البيع.

وشدد الوزير على أن الآليات الإلكترونية هي الأفضل لتحصيل أموال الحكومة بشكل لحظي ودقيق وهو ما سيعود بالوفر على وزارة المالية التي تقوم بالاقتراض بفوائد مرتفعة وتقليل العبء المالي للفوائد والمصروفات. من جهته قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فينانس، إن الدولة حريصة كل الحرص