بعيدًا عن السياسة.. الحب في حياة الحكام العرب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ملك الأردن والملكة رانيا، هما أكثر ثنائي بين القادة العرب، شاركا تفاصيل حياتهما الخاصة، فقد كشف الملك نفسه عن تفاصيل حياته وقصة حبه لقرينته في كتاب "فرصتنا الأخيرة"

رغم أن الحياة الأسرية للزعماء تكون محاطة بالكثير من السرية، خصوصا في العالم العربي، حيث يفضل القادة العرب إبقاء حياتهم الخاصة بعيدة عن الأنظار والصحافة، لكنْ هناك قليلون يقومون بمشاركة الشعب جانبا من حياتهم العائلية. وبما أن القادة يعدون قدوة لأبناء شعوبهم خصوصا في أخلاقهم الإنسانية وتعاملاتهم مع زوجاتهم، لذا نستعرض خلال السطور التالية ملامح العلاقة بين الزعماء العرب وعائلاتهم، من خلال تعاملاتهم المباشرة أمام الكاميرات أو من خلال تصريحات الرؤساء أنفسهم، أو من خلال نشر صور عائلية عبر حساباتهم إلا أن القليل هم من يقومون بذلك.

حيث يفضل الكثيرون منهم إبعاد حياتهم العائلية عن الأضواء، ففي الغالب ترتبط صورة رئيس الدولة أو أميرها أو ملكها بالسياسة، خصوصا في العالم العربي. ملك الأردن و"فرصتنا الأخيرة" ملك الأردن عبد الله الثاني والملكة رانيا، هما أكثر ثنائي بين القادة العرب، شاركا تفاصيل حياتهما الخاصة، فقد كشف الملك نفسه عن تفاصيل

حيث يفضل الكثيرون منهم إبعاد حياتهم العائلية عن الأضواء، ففي الغالب ترتبط صورة رئيس الدولة أو أميرها أو ملكها بالسياسة، خصوصا في العالم العربي. ملك الأردن و"فرصتنا الأخيرة" ملك الأردن عبد الله الثاني والملكة رانيا، هما أكثر ثنائي بين القادة العرب، شاركا تفاصيل حياتهما الخاصة، فقد كشف الملك نفسه عن تفاصيل حياته وقصة حبه لقرينته في كتاب "فرصتنا الأخيرة" وتحدث عن محاولاته العديدة للفوز بقلبها بعد أن قامت بصده.

شهادات الزعماء العرب.. بعضهم لم يكمل دراسته الحب والرومانسية لم يتراجعا مع الزمن فهذا واضح تماما من الصور التي تنشر لهما في الإجازات وحتى في المناسبات الرسمية فلا لغة جسد عدائية ولا برودة بل ابتسامات وسعادة واضحة. في عام 2015 نشرت الملكة رانيا وفي غزل علني نادر صورة للملك عبد الله الثاني على إنستجرام ، الصورة تم إرفاقها بجملة "كم أحب الرجل الذي تنظر إليه، مليك قلبي.. عشت فيه لطالما نبض". جمعهما حبهما للفروسية الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي وزوجته الأميرة هيا جمعهما حبهما للفروسية والخيول ومن هناك انطلقت علاقة مختلفة ومميزة، والمعلومات المتوفرة عن طبيعة العلاقة بينهما قليلة ولكن الأميرة هيا كشفت بعضا من جوانبها في مقابلة قبل سنوات.

وأشارت الأميرة هيا خلال تلك المقابلة إلى أن ما يميزهما كزوجين هو الصداقة، فهي تخبر الشيخ محمد بكل شيء وتصفه "بالزوج والأخ والصديق ورفيق الدرب". التسلح في الدول العربية.. السعودية تتربع على العرش الملك والفتاة الفقيرة الملك والفتاة الفقيرة نشأت قصة حب بين العاهل المغربي الملك محمد السادس وفتاة فقيرة، إلا أن الحب جعله يكسر كل العادات والتقاليد المرتبطة بزوجة الملك الأميرة للا سلمي.

البداية كانت بالزواج نفسه ثم بحفل الزفاف العلني على غير عادة الأسرة الملكية في المغرب، فهي أول زوجة في تاريخ الملكية المغربية تظهر للعلن وهذا يظهر وبشكل لا لبس فيه قوة العلاقة بينهما. السادات وكينيدي.. رؤساء اغتيلوا أمام عدسات التلفزيون التفاصيل البسيطة التي كشفها الملك في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" تظهر أن طبيعة علاقتهما خلف الأبواب المغلقة بعيدة عن التكلف فهي تتصرف كما أي امرأة في منزلها. عالمة فيزياء وسائق.. مهن الرؤساء قبل الوصول للحكم الأسد وعائلته في بعض الأحيان ينشر رئيس النظام السوري بشار الأسد صورا برفقة عائلته، كان أحدثها في أغسطس الماضي خلال وجوده في أحد المطاعم بدمشق القديمة.

ونشر صاحب المطعم صورة جمعته بعائلة الأسد، معلقًا عليها بالقول إنه “كان أجمل يوم في حياته”، بحسب ما أفاد ناشطون وصفحات سورية على "فيسبوك".

ويظهر في الصورة إلى جانب بشار الأسد، زوجته أسماء، وابناهما حافظ وكريم، إضافة إلى ابنتهما زين. العرب يدمنون «العالم الافتراضي» و«فيسبوك» في المقدمة أسماء الأخرس زوجة الأسد المولودة في مدينة حمص السورية تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال ويعمل والدها طبيبا في لندن مما أتاح لها النشأة في بريطانيا وهناك تعرف عليها بشار الأسد في الفترة من 1992-1994 قبل أن يتزوجها في عام 2000.

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