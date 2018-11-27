الان تتابع اليمن.. استلام الدفعة الأولى من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في حضر موت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استلام الدفعة الأولى من الوقود المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بسيئون في حضر موت.

وقالت إن هذه الدفعة مقدمة كمنحة ضمن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار واليمن.