إطلاق 28 محطة انتظار مكيفة في الشارقة

وأضاف: "يعمل مجلس الشارقة للتخطيط العمراني على توفير 28 محطة للحافلات الجديدة، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع من إجمالي 172 محطة تستخدم الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية".
تكلفة المشروع
وقال مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون المواصلات عبد العزيز الجروان، إن "هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنهت المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطات الانتظار المكيفة والصديقة للبيئة لمستخدمي المواصلات العامة في الشارقة، بإشراف مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون درهم".
وأوضح أنه تم تجهيز محطات الانتظار المكيفة والصديقة للبيئة بأنظمة تكييف متطورة، وشاشة لتوفير معلومات عن رحلات الحافلات والخطوط المتوافرة، وتزويدها بتصاميم خاصة للمساحات الإعلانية داخلياً وخارجياً، وتتراوح سعة المظلة بين 10 إلى 15 شخصاً، كما تضم أيضاً مقعد يتسع لأربعة أفراد، وقد تم توزيعها على مستوى المدينة حسب خطوط السير ومحطات التوقف الموجودة مسبقاً.
وأضاف الجروان، أن "المرحلة الأولى شملت إنجاز 28 مظلة مكيفة موزعة كالتالي: 6 مظلات في شارع الوحدة،4 في شارع الملك فيصل، و4 مظلات في شارع الذيد وطريق المطار، 4 مظلات في شارع الزهراء، و2 في محيط ميدان الساعة، و2 في شارع الشيخ خالد بن خالد القاسمي، و2 في الشارع الصناعي الأول، و 1 في شارع العروبة و 1 شارع المدينة الجامعية، وواحدة منطقة الرفاعة، ومظلة بمنطقة النهدة".
وأكد أنه حرصاً من الهيئة على الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاستخدام الأمثل لمواردها، لما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان وحماية البيئة من الملوثات والانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة التقليدية، وتعزيزاً لمستويات الاستدامة البيئية، تم الاعتماد على الطاقة النظيفة في تشغيل المحطات، حيث تم تزويدها بالطاقة اللازمة باستخدام الألواح الشمسية.
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