إطلاق 28 محطة انتظار مكيفة في الشارقة

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، ولأول مرة في الإمارة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطات انتظار لركاب الحافلات مكيفة وصديقة للبيئة، وشملت إنجاز 28 محطة في عدد من المواقع في المدينة.

وقال رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، إن المجلس يسعى دائماً إلى تحقيق رؤية عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في دعم واستحداث مشاريع من شأنها المساهمة في توفير أرقى الخدمات لساكني الإمارة ومرتاديها وتؤسس لبنية تحتية متكاملة تضمن حياة كريمة لأجيالها الحالية والمستقبلية، وأن الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمحطات إنتظار الحافلات على الشبكة الرئيسية بمدينة الشارقة والبالغ عددها 28 محطة والبدء بإستعمالها، دلالة واضحة على دعم قطاع النقل العام وتوفير إحتياجاته".

وأضاف: "يعمل مجلس الشارقة للتخطيط العمراني على توفير 28 محطة للحافلات الجديدة، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع من إجمالي 172 محطة تستخدم الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية".

تكلفة المشروع

وقال مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون المواصلات عبد العزيز الجروان، إن "هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنهت المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطات الانتظار المكيفة والصديقة للبيئة لمستخدمي المواصلات العامة في الشارقة، بإشراف مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون درهم".

وأوضح أنه تم تجهيز محطات الانتظار المكيفة والصديقة للبيئة بأنظمة تكييف متطورة، وشاشة لتوفير معلومات عن رحلات الحافلات والخطوط المتوافرة، وتزويدها بتصاميم خاصة للمساحات الإعلانية داخلياً وخارجياً، وتتراوح سعة المظلة بين 10 إلى 15 شخصاً، كما تضم أيضاً مقعد يتسع لأربعة أفراد، وقد تم توزيعها على مستوى المدينة حسب خطوط السير ومحطات التوقف الموجودة مسبقاً.

وأضاف الجروان، أن "المرحلة الأولى شملت إنجاز 28 مظلة مكيفة موزعة كالتالي: 6 مظلات في شارع الوحدة،4 في شارع الملك فيصل، و4 مظلات في شارع الذيد وطريق المطار، 4 مظلات في شارع الزهراء، و2 في محيط ميدان الساعة، و2 في شارع الشيخ خالد بن خالد القاسمي، و2 في الشارع الصناعي الأول، و 1 في شارع العروبة و 1 شارع المدينة الجامعية، وواحدة منطقة الرفاعة، ومظلة بمنطقة النهدة".

وأكد أنه حرصاً من الهيئة على الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاستخدام الأمثل لمواردها، لما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان وحماية البيئة من الملوثات والانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة التقليدية، وتعزيزاً لمستويات الاستدامة البيئية، تم الاعتماد على الطاقة النظيفة في تشغيل المحطات، حيث تم تزويدها بالطاقة اللازمة باستخدام الألواح الشمسية.