شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطفال المجندين " يعودون إلى المدارس في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

يشكل الأطفال الـ 15 الذين تم تسليمهم من قبل قوات التحالف إلى الحكومة اليمنية بحضور الصليب الأحمر والهلال الاحمر السعودي وهيئة حقوق الانسان ومندوب الحكومة الشرعية اليمنية ، الدفعة الخامسة من برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة في وحدة حماية الأطفال قد عملت على تأهيل الأطفال الـ15 لمدة 3 أشهر قبل تسليمهم للحكومة الشرعية اليمنية ، هولاء الأطفال المعاد تأهيلهم لا تتجاوز أعمارهم عن 15 سنة، حيث قامت الميليشيات الحوثية بمنعهم من إكمال دراستهم وإجبارهم على الالتحاق بساحات القتال.

ويرى مراقبون أن الدور الذى تقوم به قوات التحالف له أهمية كبرى في إعادة تأهيل هولاء الاطفال والذين بلغ عددهم 102 طفل يمني تم القبض عليهم في جبهات القتال أثناء المواجهات العسكرية ، حيث قامت " التحالف " بإنشاء وحدة لحماية الأطفال 2017م بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأكيد التزام السعودية بحماية الأطفال، جهزت مقر خاص للأطفال المشاركين في العمليات القتالية ممن تقل أعمارهم عن 18 عام وتقدم لهم الرعاية الصحية والنفسية.

ويتركز دور وحدة حماية الأطفال – حسبما يؤكد خبراء - على إيجاد المعايير الدولية في نزاع اليمن وفق الاشتراطات الأممية والقانون الدولي الإنساني، مؤكدين التزام قوات التحالف بقيادة المملكة بمعاهدة جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الخاصة بحماية الأطفال لذلك أنشأت وحدة لحماية أطفال اليمن .